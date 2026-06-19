A Motor Sport Magazine beszámolója szerint Lewis Hamilton azt kérte a Ferraritól, hogy a hagyományosan használt Brembo féktárcsák helyett a Carbon Industrie megoldásait alkalmazzák.

Kiderült, mi áll Lewis Hamilton feltámadása mögött

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ez volt Lewis Hamilton sikerének a titka?

A kérdés messze túlmutatott egy egyszerű technikai módosításon, hiszen

a Brembo hosszú évek óta a Ferrari egyik stratégiai partnere, így a váltás politikailag és üzletileg is érzékeny témának számított.

Hamilton azonban régóta olyan fékérzetet részesít előnyben, amely azonnali és agresszívebb visszajelzést biztosít a féktávokon. A brit pilóta vezetési stílusának egyik legfontosabb eleme a késői fékezés és a kanyarok támadó megközelítése, amihez szerinte jobban illeszkednek a Carbon Industrie tárcsái. Az új technikai szabályrendszerre készülve ez a különbség még hangsúlyosabbá vált, így a Ferrari végül hajlandó volt megvizsgálni a pilóta kérését.

A döntés jelentősége a Spanyol Nagydíj után új megvilágításba került. Hamilton Barcelonában megszerezte első ferraris futamgyőzelmét, ráadásul meggyőző fölénnyel. A brit 19,561 másodperccel előzte meg George Russellt, és bár a verseny végén érkező virtuális biztonsági autós szakasz is kedvezett számára, addigra már a háromkiállásos stratégiával is győzelemre esélyes tempót diktált.

A siker azért is számít különösen nagy fordulatnak, mert Hamilton ferraris pályafutásának kezdete korántsem alakult zökkenőmentesen. A 2025-ös szezon végén először fordult elő vele, hogy egyetlen nagydíjas dobogós helyezést sem szerzett egy idény során, ami miatt sokan már pályafutása hanyatlásáról beszéltek. Barcelonában azonban, pályafutása 31. ferraris versenyhétvégéjén megtörte a jeget, és 686 nap után ismét futamgyőzelmet ünnepelhetett a Forma–1-ben.

A háttérben ugyanakkor nem egyetlen kiugró teljesítmény áll. Hamilton az elmúlt másfél évben aktívan részt vett a Ferrari működésének és fejlesztési irányának formálásában.

Nemcsak a csapat munkafolyamataival kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat, hanem az autó karakterisztikáját érintő kérdésekben is határozott véleményt képviselt.