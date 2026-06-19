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Hogy micsoda? Lewis Hamilton első ferraris futamgyőzelme nem csupán egy régóta várt sportsiker volt Maranellóban, hanem egy olyan döntés igazolása is, amely hónapokkal korábban komoly vitákat váltott ki a csapaton belül. A hétszeres világbajnok ugyanis már az SF-26 fejlesztési fázisában ragaszkodott egy számára kulcsfontosságú technikai változtatáshoz, amelynek eredménye most a pályán is megmutatkozhatott.

A Motor Sport Magazine beszámolója szerint Lewis Hamilton azt kérte a Ferraritól, hogy a hagyományosan használt Brembo féktárcsák helyett a Carbon Industrie megoldásait alkalmazzák. 

Kiderült, mi áll Lewis Hamilton feltámadása mögött
Kiderült, mi áll Lewis Hamilton feltámadása mögött
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ez volt Lewis Hamilton sikerének a titka?

A kérdés messze túlmutatott egy egyszerű technikai módosításon, hiszen

 a Brembo hosszú évek óta a Ferrari egyik stratégiai partnere, így a váltás politikailag és üzletileg is érzékeny témának számított.

Hamilton azonban régóta olyan fékérzetet részesít előnyben, amely azonnali és agresszívebb visszajelzést biztosít a féktávokon. A brit pilóta vezetési stílusának egyik legfontosabb eleme a késői fékezés és a kanyarok támadó megközelítése, amihez szerinte jobban illeszkednek a Carbon Industrie tárcsái. Az új technikai szabályrendszerre készülve ez a különbség még hangsúlyosabbá vált, így a Ferrari végül hajlandó volt megvizsgálni a pilóta kérését.

A döntés jelentősége a Spanyol Nagydíj után új megvilágításba került. Hamilton Barcelonában megszerezte első ferraris futamgyőzelmét, ráadásul meggyőző fölénnyel. A brit 19,561 másodperccel előzte meg George Russellt, és bár a verseny végén érkező virtuális biztonsági autós szakasz is kedvezett számára, addigra már a háromkiállásos stratégiával is győzelemre esélyes tempót diktált.

A siker azért is számít különösen nagy fordulatnak, mert Hamilton ferraris pályafutásának kezdete korántsem alakult zökkenőmentesen. A 2025-ös szezon végén először fordult elő vele, hogy egyetlen nagydíjas dobogós helyezést sem szerzett egy idény során, ami miatt sokan már pályafutása hanyatlásáról beszéltek. Barcelonában azonban, pályafutása 31. ferraris versenyhétvégéjén megtörte a jeget, és 686 nap után ismét futamgyőzelmet ünnepelhetett a Forma–1-ben.

A háttérben ugyanakkor nem egyetlen kiugró teljesítmény áll. Hamilton az elmúlt másfél évben aktívan részt vett a Ferrari működésének és fejlesztési irányának formálásában. 

Nemcsak a csapat munkafolyamataival kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat, hanem az autó karakterisztikáját érintő kérdésekben is határozott véleményt képviselt.

A féktárcsák körüli vita ennek egyik legfontosabb eleme volt. A brit szerint a korábbi rendszer nem tette lehetővé számára, hogy ösztönösen és maximális önbizalommal támadja a kanyarokat. Ebben szerepet játszott a jelenlegi ground-effect korszak sajátos aerodinamikai működése, valamint a Ferrari által alkalmazott erősebb motorfék-használat is - írja a Motorsport. 

A Carbon Industrie féktárcsáival Hamilton azt a közvetlen visszajelzést kapja, amely vezetési stílusának alapját képezi. Ez közelebb viszi őt ahhoz az érzéshez, amely pályafutása legsikeresebb időszakában jellemezte, és amelynek segítségével hét világbajnoki címet szerzett.

A Ferrari számára így a barcelonai Forma-1-es hétvége sokkal többet jelenthet egy egyszerű futamgyőzelemnél. A csapat egy kényes és vitatott döntést vállalt fel egyik sztárpilótája kedvéért, a pályán látott eredmények alapján azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy Hamilton ösztönei ezúttal is helyes irányba vezették az istállót.

A brit a sikerrel ráadásul jelentősen javított bajnoki pozícióján is. Andrea Kimi Antonelli továbbra is előtte áll az összetett pontversenyben, de a különbség 41 pontra csökkent, így Hamilton ismét komoly tényezővé vált a világbajnoki küzdelemben. A Ferrari pedig joggal remélheti, hogy a barcelonai áttörés csupán egy sikeresebb időszak kezdete volt.

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