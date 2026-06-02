A Ferrari brit sztárja, Lewis Hamilton egy klasszikus lowrider autó mellett pózolt, megjelenése pedig sokak szerint szinte egyenesen az 1990-es évek hiphopkorszakát idézte.

Lewis Hamilton titkos bakancslistás álma végre valóra vált

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Mivel nyűgözött le mindenkit Lewis Hamilton?

A különleges outfit és a veterán autó együtt valódi időutazás-hangulatot teremtett.

A lowrider kultúra az Egyesült Államok nyugati partjához, valamint a mexikói-amerikai közösségekhez kötődik. Ezeket az autókat tulajdonosaik egyedi fényezéssel, látványos dizájnnal és sok esetben hidraulikus futóművel alakítják át, így a járművek akár menet közben is képesek emelkedni vagy süllyedni – írja a Motorsport.

Hamilton elárulta, hogy régóta szerette volna közelebbről is megismerni ezt a világot.

Mindig szeretnék minél többet megtudni a világ különböző autós kultúráiról, és ez már hosszú ideje szerepelt a listámon. Hatalmas élmény volt vezetni egy lowridert, valamint időt tölteni azokkal az emberekkel, akik tisztelik ezeket az autókat és dolgoznak azért, hogy életben tartsák ezt a kultúrát. Külön köszönet a csapatnak ezért.”

A bejegyzés alapján a Ferrari Forma–1-es pilótája

nem egyszerűen egy különleges autót próbált ki, hanem rövid időre egy generációkon átívelő amerikai autós hagyomány részévé is vált.

A fotók gyorsan nagy visszhangot váltottak ki a rajongók körében, akik különösen Hamilton stílusos megjelenését méltatták – sokak szerint a pilóta tökéletesen hozta az 1990-es évek ikonikus hangulatát.