Lewis Hamilton Forma-1-es karrierjét már sokan temették az elmúlt másfél évben, hiszen a hétszeres világbajnok legutóbb a 2024-es Belga Nagydíjon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A 41 éves brit klasszis azonban azt követően, hogy Kanadában és Monacóban is második lett, most Barcelonában összejött számára a hő áhított futamgyőzelem.

Lewis Hamilton gyerekkora óta várt erre a pillanatra

Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

Hamilton lágy gumikon kezdte a Katalán Nagydíjat, és már a futam elején nyomást helyezett a pole-pozícióból induló George Russellre. A verseny egyik fordulópontja viszont Hamiltonnak kedvezett, ugyanis miután Fernando Alonso alatt megállt az Aston Martin, életbe lépett a virtuális biztonsági autós szakasz, ami alatt a hétszeres világbajnok miatt kihasználta az utolsó kerékcseréjét, majd miután visszatért a pályára a verseny végéig már megőrizte az előnyét.

Lewis Hamilton meghatódva nyilatkozott a történelmi győzelem után

Hamilton ezzel pályafutása 106. F1-es győzelmét aratta, egyben ő lett a 41. versenyző, aki Ferrarival futamot tudott nyerni. Emellett ez már a 32. különböző nagydíj, amelyen diadalmaskodni tudott karrierje során. Hamilton az első ferraris győzelmét ünnepelhette Barcelonában, ahol karrierje során hetedszer nyert, s ezzel pályarekorder. A brit klasszis nem meglepő módon örömmámorban nyilatkozott.

Mindegyik győzelem különleges a maga módján, de ez valami teljesen más. Gyerekkoromban a televízióban néztem a Ferrari sikereit, és amióta itt versenyzem, mindig a kijelzőket figyeltem, és azon gondolkodtam, milyen lehet ezzel autóban győzni. Most pedig valóra vált.

Hamilton kiemelte, hogy a siker nemcsak róla szól, hanem az egész Ferrari-csapat munkájának az eredménye. A hétszeres világbajnok külön köszönetet mondott a Ferrari vezetőinek, valamint csapatfőnökének, Frédéric Vasseurnek is.

„Mindenki rengeteget dolgozott ezért, és mindenki valóban megérdemli ezt a pillanatot. Örökké hálás leszek, és remélem, ez csak az első lesz a sok közül. Hatalmas köszönetet kell mondanom mindenkinek a Ferrari csapatánál, Frednek pedig azért, hogy hitt bennem és elhozott ehhez a csapathoz.”