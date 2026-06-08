Lewis Hamilton számára jól kezdődött a 2026-os Forma-1-es szezon nyári időszaka, hiszen Kanada után Monacóban is a második helyet szerezte meg a Ferrarival. A hétszeres világbajnok pályafutása nyolcadik dobogós helyezését szerezte a hercegségbeli futamon, amivel beállította Ayrton Senna rekordját.

Lewis Hamilton második lett a Forma-1-es Monacói Nagydíjon

Fotó: JAKUB PORZYCKI / POOL

Kim Kardashian miatt is különleges volt Lewis Hamilton monacói hétvégéje

A 41 éves pilóta számár más okból is különleges lehetett a Monacói Nagydíj hétvégéje, ugyanis barátnője, Kim Kardashian először szurkolt neki a helyszínen. A világhírű amerikai médiaszemélyiség az egész hétvégét Monacóban töltötte, és a Ferrari garázsának közeléből figyelte az eseményeket. A kamerák többször is mutatták Kardashiant, aki a futam után láthatóan nagyon örült Hamilton sikerének.

Hamilton a verseny után nem titkolta örömét és kifejezte háláját is a párjának.

Fantasztikus, hogy eljött erre a hétvégére és támogatott engem. Igazából nem is tudom, mit mondhatnék. Hihetetlen érzés, amikor jó emberek vesznek körül, és melletted állnak. Ő minden nap ezt teszi értem

– mondta a Ferrari versenyzője.

A futam után Hamilton még egy csókot is küldött a dobogóról Kardashian felé, amit azonnal felkaptak a közösségi oldalak és a nemzetközi sajtó is. A páros hónapok óta a figyelem középpontjában áll, de ilyen nyílt gesztust eddig ritkán láthattak a rajongók.

Kim Kardashian büszkén ünnepli párját, Lewis Hamiltont

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Hamiltont a futam után arról is kérdezték, hogy szerinte még a visszavonulása előtt képes lesz-e megdönteni Senna rekordját, amire így felelt: „Régóta itt vagyok a Forma-1-ben, de még mindig nem értem el az ő szintjét ebben a tekintetben, viszont reményeim szerint még egy darabig maradok, szóval továbbra is üldözni fogom ezt a célt. Már az is különleges érzés, hogy bizonyos mutatókban – például a nyolc dobogós helyezés tekintetében – egy lapon említhetnek vele. Emlékszem, gyerekként Ayrton Sennát néztem a tévében, és a mai napig ő a kedvenc versenyzőm. Szóval ez különösen nagy dolog a számomra” – mondta Hamilton.

Az F1-es világbajnokság jövő héten a Katalán Nagydíjjal folytatódik Barcelonában.