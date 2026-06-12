Lewis Hamilton a gyötrelmes első szezonja után a 2026-os évadot már sokkal biztatóbban kezdte meg a Ferrarinál, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az eddig megszerzett három dobogós helye, a Monacói Nagydíjat követően pedig fellépett a világbajnoki pontverseny második helyére.

Lewis Hamilton jó helyzetből várhatja a Katalán Nagydíjat

Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Lewis Hamilton mindenkit sokkolt a paddockban

A hétszeres Forma-1-es világbajnok már egy ideje egy párt alkot a 45 éves celeb sztárral, Kim Kardashiannal, aki éppen a Monacói Nagydíjat választotta arra, hogy először jelenjen meg a rajtrácson. „Debütálása” végül botrányosra sikeredett, hiszen előbb nem válaszolt a legendás riporter, Martin Brundle kérdésére, majd lenyúlta Andrea Kimi Antonelli törülközőjét.

Nos, sokak szerint ez a párkapcsolat jó hatással volt a Ferrari brit sztárjára, akinek teljesítménye és talán a kedve is határozottan feljavult 2026-ra. Most úgy állunk, hogy Hamilton 15 ponttal előzi csapattársát, a hazai futamán fék/pályaprobléma miatt kieső Charles Leclerc-t, s ráadásul a Mercedeszes George Russellt is beelőzte. Így érkezett meg a Katalán Nagydíj versenyhétvégéjére,

ahol piros pólóban, terepmintás nadrágban és szokatlan módon, haját kiengedve jelent meg.

„Tudjuk, hová akarunk eljutni, és mindenki azon dolgozik, hogy elérjük ezt a célt. Időt és hatalmas mennyiségű munkát igényel, de ha folytatni tudjuk ezt az irányt, hiszem, hogy valami különlegeset tudunk elérni” − nyilatkozta Hamilton, aki a Katalán Nagydíj első szabadedzésén nem ült autóba, mivel helyét a svéd Dino Beganovic veszi át a kötelező újonc szerepeltetés miatt.

A spanyol versenyhétvége magyar idő szerint 13:30-kor kezdődik az első szabadedzéssel.