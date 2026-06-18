Lewis Hamilton nehéz időszakot hagyott maga mögött. A Ferrarihoz való átigazolását követően a 2025-ös Forma–1-es szezon csalódást keltően alakult számára, miközben egyre többen kérdőjelezték meg, hogy képes-e még a csúcson versenyezni.

Schumacher beszólt, Lewis Hamilton megsemmisítő választ adott

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Miért borult ki ennyire Lewis Hamilton?

A kritikák között Ralf Schumacher hangja is rendszeresen hallható volt: a korábbi Forma–1-es pilóta többször utalt arra, hogy Hamiltonnak talán a visszavonulást kellene fontolóra vennie.

A brit azonban Barcelonában látványos választ adott a kétkedőknek. Megszerezte első győzelmét a Ferrarival, és bár a világbajnoki összetettben még mindig 41 pontos hátrányban van az éllovas, Andrea Kimi Antonelli mögött, a lendület most egyértelműen mellette szól.

A futam hétvégéjén aztán személyesebb síkra terelődött a történet. David Coulthard szerint Hamilton egy interjú során találkozott Schumacherrel, és a német korábbi megjegyzései láthatóan érzékenyen érintették.

„Láttam Lewist a hétvégén, talán a Sky Germanynek adott interjút, ahol Ralf Schumacher is jelen volt. Nem tudom, pontosan mit mondott neki, de valami biztosan betalált” – idézte fel Coulthard az Up To Speed podcastben.

A skót exversenyző szerint Hamilton úgy érezte, itt az ideje visszavágnia.

Lewis úgy érezte, reagálnia kell, és megjegyezte, hogy Ralf nem nyert világbajnoki címet, ő viszont hetet is. Ez kicsit olyan volt, mintha azt mondaná: nézd meg, mekkora a pénztárcám.”

Coulthard szerint éppen ezért volt különösen meglepő a reakció, hiszen Hamilton általában nem szokott nyílt szócsatákba bonyolódni.

„Nem jellemző rá, hogy belemenjen egy ilyen vitába, de most nyilván elég erős volt az inger ahhoz, hogy visszaszóljon. Ezt megértem” – mondta.

A korábbi futamgyőztes szerint ugyanakkor a Forma–1 egyik legnagyobb sztárjaként Hamiltonnak együtt kell élnie azzal, hogy folyamatosan reflektorfényben van - írja a Motorsport.

„A nyilvánosság előtt élünk. Vannak, akik azt mondják, tetszett, amit mondtál, mások pedig azt, hogy idióta vagy. Ez ezzel jár.”

Coulthard úgy véli, Hamilton eredményei önmagukért beszélnek, és a brit helye megkérdőjelezhetetlen a sportág történetében.

„Ő a saját korszakának egyik meghatározó alakja, igazi mérce a Forma–1-ben. Lehet vitatkozni azon, jobb-e Sennánál vagy bárki másnál, de ez igazából nem számít. Egyszerűen elképesztő, amit elért.”

A Ferrari sikere pedig szerinte több volt egy egyszerű futamgyőzelemnél.