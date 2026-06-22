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A Ferrari brit pilótája a Katalán Nagydíjon aratta első győzelmét az olasz csapattal. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton tartja a legtöbb F1-es rekordot, de a 41 éves világsztárt már nem a statisztikák érdeklik.

A Forma-1 történetének egyik legeredményesebb versenyzőjeként szinte minden fontos statisztikát vezet Lewis Hamilton, de elmondása szerint a számok és a rekordok ma már háttérbe szorulnak az életében.

Kiderült, mi áll Lewis Hamilton feltámadása mögött
Lewis Hamiltont már nem a rekordok éltetik
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mi hajtja Lewis Hamiltont?

„Őszintén szólva már nem a rekordok hajtanak. Korábban talán fontosabbak voltak, de ma már nem ezért versenyzem” – fogalmazott a hétszeres világbajnok Hamilton.

A brit klasszis kiemelte, hogy számára sokkal fontosabb lett az, milyen hatást gyakorolhat az emberekre, valamint az, hogy milyen örökséget hagy maga után a sportágban. Hamilton szerint a versenyzés öröme, a fejlődés és a csapatával közösen elért sikerek többet jelentenek számára, mint az újabb statisztikai mérföldkövek.

Az számít igazán, hogy milyen emberként emlékeznek rám, 

és hogy sikerült-e pozitív változást elérnem” – tette hozzá a Ferrari pilótája.

Lewis Hamilton a fiatalokat inspirálná

Hamilton pályafutása során számtalan rekordot döntött meg, és továbbra is esélye lehet arra, hogy egyedüliként szerezze meg nyolcadik világbajnoki címét. A 41 éves versenyző azonban hangsúlyozta, hogy már nem ez a legfontosabb célja.

A Ferrari brit pilótája az elmúlt időszakban többször is arról beszélt, hogy új motivációkat keresett karrierje késői szakaszában. 

Úgy érzi, a maranellói projekt, valamint a fiatalabb generáció inspirálása nagyobb jelentőséggel bír számára, mint az újabb rekordok hajszolása. Hamilton úgy véli, a sportban elért eredményei már önmagukért beszélnek, és most már sokkal inkább az élményekre, az emberi kapcsolatokra és a maradandó értékekre koncentrál.

A Forma-1 2026-os idénye a hétvégén az Osztrák Nagydíjjal folytatódik. A 115 pontos Hamilton az egyéni pontversenyben jelenleg a második helyen áll a 156 ponttal éllovas Kimi Antonelli mögött.

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