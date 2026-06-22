A Forma-1 történetének egyik legeredményesebb versenyzőjeként szinte minden fontos statisztikát vezet Lewis Hamilton, de elmondása szerint a számok és a rekordok ma már háttérbe szorulnak az életében.

Lewis Hamiltont már nem a rekordok éltetik

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mi hajtja Lewis Hamiltont?

„Őszintén szólva már nem a rekordok hajtanak. Korábban talán fontosabbak voltak, de ma már nem ezért versenyzem” – fogalmazott a hétszeres világbajnok Hamilton.

A brit klasszis kiemelte, hogy számára sokkal fontosabb lett az, milyen hatást gyakorolhat az emberekre, valamint az, hogy milyen örökséget hagy maga után a sportágban. Hamilton szerint a versenyzés öröme, a fejlődés és a csapatával közösen elért sikerek többet jelentenek számára, mint az újabb statisztikai mérföldkövek.

Az számít igazán, hogy milyen emberként emlékeznek rám,

és hogy sikerült-e pozitív változást elérnem” – tette hozzá a Ferrari pilótája.

🚨| Lewis Hamilton Discusses His Unique View on F1 Records:



— Despite being the most decorated driver in F1 history, Lewis Hamilton revealed that records do not preoccupy his thoughts. Speaking to media, Hamilton expressed:



“I've never really thought about how you would define… pic.twitter.com/SOiisx2Giz — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) June 22, 2026

Lewis Hamilton a fiatalokat inspirálná

Hamilton pályafutása során számtalan rekordot döntött meg, és továbbra is esélye lehet arra, hogy egyedüliként szerezze meg nyolcadik világbajnoki címét. A 41 éves versenyző azonban hangsúlyozta, hogy már nem ez a legfontosabb célja.

A Ferrari brit pilótája az elmúlt időszakban többször is arról beszélt, hogy új motivációkat keresett karrierje késői szakaszában.

Úgy érzi, a maranellói projekt, valamint a fiatalabb generáció inspirálása nagyobb jelentőséggel bír számára, mint az újabb rekordok hajszolása. Hamilton úgy véli, a sportban elért eredményei már önmagukért beszélnek, és most már sokkal inkább az élményekre, az emberi kapcsolatokra és a maradandó értékekre koncentrál.

A Forma-1 2026-os idénye a hétvégén az Osztrák Nagydíjjal folytatódik. A 115 pontos Hamilton az egyéni pontversenyben jelenleg a második helyen áll a 156 ponttal éllovas Kimi Antonelli mögött.