A címvédő spanyol Ducatival versenyző Marc Márquez nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság Cseh Nagydíját a MotoGP-kategóriában Brnóban. A királykategória hétszeres világbajnoka idén először a legutóbbi futamon, a Balaton Parkban tudott nyerni. Kilenc verseny után a vb-pontverseny negyedik helyén áll. Mögötte másodikként a japán Ogura Aj, harmadikként pedig az olasz Francesco Bagnaia végzett Csehországban - írja az AS.

Marc Márquez (elől) nyert Brnóban Fotó: Gold & Goose Photography / Getty Images Europe

Marc Márquez meglepte magát

"Ez teljesen váratlan volt! Ma a dobogós helyezés volt a legoptimistább célom, de tudtam, hogy a negyedik helyen állok a világbajnoki pontversenyben, nagyon közel Peccóhoz. Diggia és Ogura gyorsabbnak tűntek nálunk” – nyilatkozta Márquez a MotoGP hivatalos weboldalának.

Az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi a szombati sprintversenyben bukott, ráadásul az esést követően összeszólalkozott egy pályabíróval, akit meg is ütött, ezért kizárták a vasárnapi futamról. A tavalyi szezon ezüstérmese, Álex Márquez egy hónappal ezelőtt a Katalán Nagydíjon egy nagy balesetben kulcscsont- és csigolyatörést szenvedett, és bár szombaton az időmérő során motorra ült, a csapatával és az orvosi stábjával együtt végül úgy döntött, hogy vasárnap nem versenyez.