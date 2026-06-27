George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte az Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 28 éves pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 12. pole pozíciója. A kvalifikáció utolsó percében a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen kockáztatott, kicsúszott a Red Bull-lal és a falnak csapódott.

Max Verstappen túl sokat kockáztatott, ez lett a veszte Fotó: Clive Rose / Getty Images Europe

A négyszeres világbajnok Verstappen keményen hajtott, hogy megszerezze a pole-pozíciót a Red Bull hazai pályáján, de az utolsó előtti kanyarban elvesztette az irányítást az autója felett. Ez azt jelenti, hogy csak az ötödik helyről indulhat a vasárnapi versenyen. A Sky Sports F1-nek mosolyogva elmondta, furcsa pillanat volt, amikor elvesztette az uralmát az autója felett, de a hatos kanyarban mintha jelezte volna neki a jármű, hogy valami nem stimmel.

Max Verstappen balesete

„Abban a körben már a 6-os kanyarban is furcsa volt, mert előtte nem éreztem hasonlót az autón. Aztán a 9-es kanyarban azonnal elvesztettem az irányítást. Nem egy apró korrekció volt, hanem teljes kormányelfordulás. Ez egy kicsit furcsa, úgyhogy meg kell vizsgálnunk. Sajnálom, mert a harmadik helyen is végezhettünk volna. Jól vagyok, persze nem kellemes becsapódni a falba... Még mindig vannak olyan dolgok, amelyeket meg akarunk érteni, van, ami jól működik, és van, ami nem annyira, és ezekből kell kiindulnunk” - fogalmazott Verstappen.

Russell mögül a két Ferrari-pilóta, a monacói Charles Leclerc és a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton startolhat majd, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a negyedik helyről kezdheti meg a versenyt. A 71 körös Osztrák Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.