A Forma–1 világában a pilóták szerződéseinek részletei általában szigorúan titkosak, ezért különösen figyelemre méltó, hogy egy rivális versenyző beszélt Max Verstappen megállapodásának egyik pontjáról.

Max Verstappen különleges bánásmódja kiverte a biztosítékot

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Mi a különleges Max Verstappen szerződésében?

A spanyol pilóta a Mundo Deportivónak adott interjújában a jelenlegi versenynaptár zsúfoltságáról és a versenyzőkre nehezedő egyre nagyobb terhelésről beszélt.

A téma kapcsán felmerült, hogy a mai Forma–1-es pilóták részt vehetnének-e az egykor nagy népszerűségnek örvendő Elf Masters jellegű bemutató gokartversenyeken, amelyeken korábban olyan legendák indultak, mint Ayrton Senna, Michael Schumacher vagy Lewis Hamilton.

Carlos Sainz szerint a jelenlegi, 24 futamos versenynaptár mellett erre gyakorlatilag nincs lehetőség.

„Azt gondolom, hogy egy 24 futamos bajnokságban, a ránk váró marketingesemények és interjúk mellett ez lehetetlen. Egyetlen versenyző sem lenne képes ezt kezelni” – fogalmazott a spanyol.

A pilóta ugyanakkor hozzátette, hogy van egy kivétel a mezőnyben, aki a szerződésének köszönhetően könnyebben megengedhetné magának az ilyen extra szerepléseket.

Max az egyetlen, aki ezt megtehetné, mert ő az egyetlen, aki nem vesz részt marketingeseményeken és interjúkon. Ez bele van írva a szerződésébe, megengedheti magának, a Red Bull pedig elfogadta ezt a feltételt. Nekünk, többieknek egyszerűen nincs erre időnk vagy szabad energiánk”

– árulta el Sainz.

A kijelentésből kiderül, hogy Max Verstappen olyan kiváltságot élvez a Red Bullnál, amely mentesíti a legtöbb kötelező marketinges és médiamegjelenés alól. Ez különösen értékes lehet egy olyan korszakban, amikor a versenyzőknek a pályán kívül is rengeteg szponzori és promóciós feladatot kell ellátniuk.

A holland klasszis jelenlegi szerződése a hírek szerint 2028 végéig köti a csapathoz, ugyanakkor a megállapodás állítólag tartalmaz egy teljesítményhez kötött kilépési záradékot is. Ennek értelmében Verstappen bizonyos feltételek teljesülése esetén a szezon közben dönthetne a távozás mellett, amennyiben a nyári szünetig nem szerepelne a bajnoki tabella első két helyének valamelyikén - írja a Motorsport.