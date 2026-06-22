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Ez nagyot szólt! Carlos Sainz egy ritkán hallható kulisszatitkot árult el Max Verstappen szerződéséről: a négyszeres világbajnok olyan különleges feltételt harcolt ki magának a Red Bullnál, amely jelentősen eltér a mezőny többi versenyzőjének kötelezettségeitől.

A Forma–1 világában a pilóták szerződéseinek részletei általában szigorúan titkosak, ezért különösen figyelemre méltó, hogy egy rivális versenyző beszélt Max Verstappen megállapodásának egyik pontjáról. 

Max Verstappen különleges bánásmódja kiverte a biztosítékot
Max Verstappen különleges bánásmódja kiverte a biztosítékot
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Mi a különleges Max Verstappen szerződésében?

A spanyol pilóta a Mundo Deportivónak adott interjújában a jelenlegi versenynaptár zsúfoltságáról és a versenyzőkre nehezedő egyre nagyobb terhelésről beszélt.

A téma kapcsán felmerült, hogy a mai Forma–1-es pilóták részt vehetnének-e az egykor nagy népszerűségnek örvendő Elf Masters jellegű bemutató gokartversenyeken, amelyeken korábban olyan legendák indultak, mint Ayrton Senna, Michael Schumacher vagy Lewis Hamilton.

Carlos Sainz szerint a jelenlegi, 24 futamos versenynaptár mellett erre gyakorlatilag nincs lehetőség.

„Azt gondolom, hogy egy 24 futamos bajnokságban, a ránk váró marketingesemények és interjúk mellett ez lehetetlen. Egyetlen versenyző sem lenne képes ezt kezelni” – fogalmazott a spanyol.

A pilóta ugyanakkor hozzátette, hogy van egy kivétel a mezőnyben, aki a szerződésének köszönhetően könnyebben megengedhetné magának az ilyen extra szerepléseket.

Max az egyetlen, aki ezt megtehetné, mert ő az egyetlen, aki nem vesz részt marketingeseményeken és interjúkon. Ez bele van írva a szerződésébe, megengedheti magának, a Red Bull pedig elfogadta ezt a feltételt. Nekünk, többieknek egyszerűen nincs erre időnk vagy szabad energiánk”

 – árulta el Sainz.

A kijelentésből kiderül, hogy Max Verstappen olyan kiváltságot élvez a Red Bullnál, amely mentesíti a legtöbb kötelező marketinges és médiamegjelenés alól. Ez különösen értékes lehet egy olyan korszakban, amikor a versenyzőknek a pályán kívül is rengeteg szponzori és promóciós feladatot kell ellátniuk.

A holland klasszis jelenlegi szerződése a hírek szerint 2028 végéig köti a csapathoz, ugyanakkor a megállapodás állítólag tartalmaz egy teljesítményhez kötött kilépési záradékot is. Ennek értelmében Verstappen bizonyos feltételek teljesülése esetén a szezon közben dönthetne a távozás mellett, amennyiben a nyári szünetig nem szerepelne a bajnoki tabella első két helyének valamelyikén - írja a Motorsport. 

Sainz nyilatkozata mindenesetre ritka bepillantást engedett a Forma–1 egyik legnagyobb sztárjának szerződésébe, és jól mutatja, mekkora alkupozícióval rendelkezik a holland világbajnok a Red Bullnál.

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