A holland versenyző, Max Verstappen az ötödik rajtkockából indult, és már az első körökben látványos csatákat vívott. Előbb több pozíciót javított, majd kemény párharcban előzte meg Lewis Hamiltont, ezt követően pedig Russell üldözésébe kezdett, miközben a mögötte érkező Andrea Kimi Antonellire is figyelnie kellett.

Max Verstappen szerint rossz döntést hozott a Red Bull

Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Miért borult ki Max Verstappen?

A verseny kulcspillanata az utolsó bokszkiállások idején érkezett. Russell elsőként hajtott ki friss gumikért, a Red Bull azonban a pályán hagyta Verstappent, aki utólag úgy érzi, ez döntő hibának bizonyult.

„Alapvetően elégedett vagyok, ám az egész futamon fékproblémákkal küzdöttem, a táv felétől pedig az autó hátuljával is akadtak gondok. Egy ponton túl

az autó hátulja már egyáltalán nem rugózott, ez pedig rengeteg időbe került. Nem éreztem jónak az autót, elvesztettem a tapadást, ráadásul az autó nagyon pattogott, így a kerékvetőket sem tudtam rendesen használni”

– értékelte a versenyét Verstappen.

A holland a Forma-1-es Osztrák Nagydíj végén már nem tudta utolérni Russellt, miközben Antonelli is felzárkózott rá, de úgy érezte, a második helyet végig kézben tartotta, annak ellenére, hogy hátsó abroncsai teljesen elkoptak - írja a Motorsport.

A legnagyobb tanulságnak azonban a taktikai döntést tartja.

„A legutolsó kiállás előtt nagyon közel voltunk egymáshoz. Próbáltunk tovább kint maradni, de már nem volt jó érzésem a hátsó tengellyel, a gumik pedig egyszerűen elfogytak. Azt gondolom, hogy agresszívebb taktikát kellett volna választanunk, hogy a kerékcserével az ellenfelünk elé kerüljünk, de utólag persze könnyű okosnak lenni” – fogalmazott Verstappen.

Arra a kérdésre pedig, hogy egy bátrabb stratégiai döntéssel összejöhetett volna-e a győzelem, sokatmondó választ adott: „Ki tudja.”