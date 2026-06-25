A hírek szerint a Red Bull vezetése rendkívüli találkozót tervez a holland sztárpilótával, Max Verstappennek és menedzsmentjével a spielbergi hétvégén, hogy megpróbálják megerősíteni a felek közti bizalmat, és garanciákat adjanak a jövőre nézve.

Max Verstappen jövője megrendült a Red Bullnál

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mi lesz Max Verstappennel?

A tárgyalások középpontjában azok a teljesítményalapú szerződéses záradékok állhatnak, amelyek akár a korai távozás lehetőségét is megnyithatják Verstappen számára.

A helyszín különösen szimbolikus: a Red Bull Ring ugyanis Verstappen egyik legsikeresebb helyszíne, ahol pályafutása során több alkalommal is győzni tudott a Forma–1-ben. A lelátókon ismét narancssárga tömeg várható, ami tovább erősíti a hétvége érzelmi töltetét.

A Motorsport beszámolója szerint közben

a háttérben több rivális érdeklődése is felerősödött, köztük a Mercedesé, amely a következő szabályciklus előtt hosszabb távú lehetőséget kínálhat a holland pilótának. Bár a visszavonulásról szóló találgatások egyelőre elcsendesedtek, a bizonytalanság továbbra is jelen van, különösen a Red Bull idei hullámzó formája miatt.

Max Verstappen eddig a szezonban nem tudta azt a dominanciát hozni, amely az előző években jellemezte: mindössze egy dobogós helyezést szerzett, miközben a csapat radikális fejlesztéseket ígér az autó következő verziójához, hogy visszatérjenek a csúcsra.

A pilóta ugyanakkor óvatos optimizmussal beszélt a fejlesztésekről, kiemelve, hogy a pálya sajátosságai és a beállítások kulcsfontosságúak lehetnek a hétvége kimenetele szempontjából. A csapaton belüli egyeztetések részleteiről azonban nem kívánt nyilatkozni, jelezve: csak akkor szól, ha valóban konkrét fejlemények történnek.

Időben szólni fogok, ha bármi újdonság történik”

– zárta rövidre a témát.

Az Osztrák Nagydíj így nemcsak a szezon egyik fontos versenye lehet, hanem egyben kulcsfontosságú fordulópont is Verstappen és a Red Bull kapcsolatának jövőjében.