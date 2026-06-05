Továbbra is élénk érdeklődéssel követi a sajtó Max Verstappen helyzetét, aki korábban azzal robbantotta fel az internetet, hogy félreérthetetlenül megszellőztette az esetleges visszavonulását. A négyszeres Forma-1-es világbajnok szerződése 2028-ig szól a Red Bullal, s egyelőre szó sem lehet arról, hogy a folytatásról tárgyaljanak.

Max Verstappen eddig kétszer nyert a hercegségben

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Max Verstappen Monacóban beszélt a jövőjéről

A holland pilóta nagy kritikusa a 2026-os szabályrendszernek, a harci kedvén pedig az sem segít, hogy a Red Bull az elvárások alatt indította a mostani évadot. Verstappen a Monacói Nagydíjat a világbajnoki pontverseny hetedik helyéről várhatta 43 egységgel, míg csapattársa, Isack Hadjar csupán 14 pontot gyűjtött eddig. Kanadában végre valahára kijött a lépés a Bikások számára, hiszen legfényesebb gyémántjuk a dobogóra is felállhatott, így az európai futamokat biztató előjellel várhatták.

Verstappen így érkezett meg a médianapra, amely során dicsérte a Forma-1 újításait, majd a szerződéséről is beszélt.

Régóta nem írtam alá új szerződést, de jelenleg nem ez a legnagyobb bajom. Még két év van hátra belőle”

− idézte a RacingNews365 a hollandot, akit bizonyára azért kérdeztek erről, mivel a Ferrari szupersztárja, Charles Leclerc nemrégiben írt alá egy új megállapodást.

Az újságírókban felmerült a kérdés, hogy folynak-e hosszabbítási tárgyalások Red Bullal, Verstappen pedig sajátos választ adott.

„Először is azt kell eldöntenem, hogy 2028 után is szeretnék-e itt versenyezni. Ezért nem is sietek a döntésemmel, máskülönben már rég aláírtam volna 2040-ig” − tette hozzá a holland klasszis.

A Monacói Nagydíj programja:

Június 5., péntek: 1. és 2. szabadedzés (13.30 és 17.00)

Június 6., szombat: 3. szabadedzés és időmérő (12.30 és 16.00)

Június 7., vasárnap: Monacói Nagydíj (78 kör, 16.00)