Különleges festést kapunk a Forma-1-es monacói versenyhétvégére. Az 1000. nagydíjára készül McLaren ugyanis jubileumi fényezésben áll rajthoz, amely sajátos részletekkel utal vissza az istálló többek között 1966-os versenyautójára is.

Ezredik Forma-1-es nagydíjára készül a McLaren, amely ezen a héten Monacóba látogat az idény egyik legkülönlegesebb versenyére. A címvédő ugyan felejthetően kezdte a mostani idényt, s Kanadában is eltaktikázta magát, de minden joga megvan ahhoz, hogy bizakodhasson a hatodik fordulóra.

Taktikai hiba miatt maradt le Kanadában a McLaren
Fotó: MERT ALPER DERVIS / ANADOLU

Jön a McLaren 1000. nagydíja

Lando Norris és Oscar Piastri különleges fényezésű versenyautókat hajthatnak meg Monaco utcáin, amely minden évben az egyik legkülönlegesebb versenyt szolgáltatja. Előzések terén nem ez a legkiemelkedőbb helyszín, azonban mind a 78 kör olyan izgalmat és miliőt tartalmaz, amelyet más pályán biztosan nem tudnak visszaadni.

A McLaren számára pedig azért lesz különleges a mostani hétvége, mivel ez lesz az istálló történetének 1000. nagydíjra, vagyis nem maradhatott el a különleges festés sem. A papaja természetesen megmaradt, azonban a versenyautón több olyan motívum is helyet kapott, amelyek felidézik a csapat legemlékezetesebb mérföldköveit. 

Norris és Piastri különleges overált kapott, mindkettő hátán fel lesz tüntetve a bűvös szám a Monacói Nagydíjon.

1966-os, monacói debütálása óta a McLaren 203 nagydíjgyőzelmet, valamint 561 dobogót szerzett, a világbajnoki címek terén pedig 13 egyéni és 10 konstruktőri a mérleg. Érdekesség, hogy június 4-én, csütörtökön rendeznek egy különleges eseményt, melyre a jelenlegi csapaton kívül még az istálló korábbi összes élő futamgyőztesét meghívták.

