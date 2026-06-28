A Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérője Max Verstappen sokkoló balesetével ért véget, a Red Bull pilótája a falnak csapódott. A Mercedes brit versenyzője, George Russell végül megszerezte a pole pozíciót, miután a sárga zászló ellenére folytatta a körét. A pálya ezen szakaszán először csak egyszeres sárga zászlós jelzés lépett életbe, amelynél a versenyzőknek ugyan lassítaniuk kell, de nem kötelező megszakítaniuk a mért körüket. Andrea Kimi Antonelli ezzel szemben megszakította a körét, mert azt hitte, hogy dupla sárga zászlós jelzés van érvényben.
A Mercedes olasz pilótája megzavarodott
A vb-pontverseny éllovasa az erős szembefény miatt úgy látta, hogy dupla sárga zászló van érvényben, így végül csak a negyedik helyet szerezte meg.
„Nehéz volt látni a naptól, ráadásul bár a digitális panel sárgára váltott, azon nem látszik, hogy egyszeres vagy dupla a jelzés.
A sportbíróra néztem, majd úgy láttam, hogy dupla sárgát lenget, ezért teljesen megszakítottam a körömet” –
mondta Antonelli, aki szerint a helyzetet mindenképpen felül kell vizsgálni, ugyanakkor elismerte, hogy saját hibája miatt maradt le az első rajtsorról.
Russell a leintés után elégedett volt az autójával és a vitatott döntéssel is.
„A dupla sárga zászló közvetlen veszélyt jelent, míg az egyszeres jelzésnél pontosan tudod, hogy nem fogod elveszíteni az irányítást az autó felett.
Verstappen csak azért végezte a falban, mert túl agresszíven támadott, így az egyszeres sárga zászló használata teljesen helytálló döntés volt”
– árulta el Russell.
A Forma-1-es Osztrák Nagydíj vasárnapi futama 15 órakor kezdődik.
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