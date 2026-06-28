A Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérője Max Verstappen sokkoló balesetével ért véget, a Red Bull pilótája a falnak csapódott. A Mercedes brit versenyzője, George Russell végül megszerezte a pole pozíciót, miután a sárga zászló ellenére folytatta a körét. A pálya ezen szakaszán először csak egyszeres sárga zászlós jelzés lépett életbe, amelynél a versenyzőknek ugyan lassítaniuk kell, de nem kötelező megszakítaniuk a mért körüket. Andrea Kimi Antonelli ezzel szemben megszakította a körét, mert azt hitte, hogy dupla sárga zászlós jelzés van érvényben.

A Mercedes olasz pilótája számára nem alakult jól az időmérő, csapattársa viszont megszerezte a pole-t

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A Mercedes olasz pilótája megzavarodott

A vb-pontverseny éllovasa az erős szembefény miatt úgy látta, hogy dupla sárga zászló van érvényben, így végül csak a negyedik helyet szerezte meg.

„Nehéz volt látni a naptól, ráadásul bár a digitális panel sárgára váltott, azon nem látszik, hogy egyszeres vagy dupla a jelzés.

A sportbíróra néztem, majd úgy láttam, hogy dupla sárgát lenget, ezért teljesen megszakítottam a körömet” –

mondta Antonelli, aki szerint a helyzetet mindenképpen felül kell vizsgálni, ugyanakkor elismerte, hogy saját hibája miatt maradt le az első rajtsorról.

🚨 | Kimi Antonelli: "There was a car in the wall in a fast corner, so I think, in this situation, I don't know why it didn't go double yellow straight away because it's a super quick corner, and if you go off at the same time, it can end up very badly." pic.twitter.com/I7cmNNkzYp — Race+ (@racepluscom) June 27, 2026

Russell a leintés után elégedett volt az autójával és a vitatott döntéssel is.

„A dupla sárga zászló közvetlen veszélyt jelent, míg az egyszeres jelzésnél pontosan tudod, hogy nem fogod elveszíteni az irányítást az autó felett.

Verstappen csak azért végezte a falban, mert túl agresszíven támadott, így az egyszeres sárga zászló használata teljesen helytálló döntés volt”

– árulta el Russell.

A Forma-1-es Osztrák Nagydíj vasárnapi futama 15 órakor kezdődik.