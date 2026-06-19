A Mercedes-pilóta, George Russell számára felejthetőre sikerült a Monacói Nagydíj. Míg csapattársa, Kimi Antonelli magabiztos teljesítménnyel nyerte meg a versenyt, a brit pilóta küszködött a tempóval, ennek ellenére még a dobogós helyekért is versenyben volt.

George Russell nem lehet boldog: s Mercedes menekül a bukott fellebbezésből

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Miért döntött így a Mercedes?

A fordulópontot a boxutcai gyorshajtás jelentette: Russell büntetést kapott, amelyet a Mercedes végül nem töltött le időben, ezért a versenybírák áthajtásos büntetést szabtak ki rá. A szankció következtében egészen a 12. helyig csúszott vissza, jelentős pontveszteséget szenvedve.

A Mercedes azért reménykedett a döntés felülvizsgálatában, mert nem sokkal korábban az Alpine sikeresen megtámadta Pierre Gasly két boxutcai gyorshajtásért kapott öt másodperces büntetését. Az FIA utólag törölte a francia versenyző szankcióit, így Gasly visszakapta harmadik helyét. A döntés komoly felháborodást váltott ki a rivális csapatok körében

- írja a Motorsportol.

A háttérben a Formula One Management által elismert technikai probléma állt. Az FIA és a FOM vizsgálata szerint a monacói boxutca speciális kialakítása miatt bizonyos esetekben pontatlan GPS-adatok keletkezhettek, és a rendszer egyes autóknál a valósnál magasabb sebességet regisztrált a szűk kanyarban.

Toto Wolff már a kérelem benyújtásakor sem táplált túlzott reményeket. A Mercedes csapatfőnöke a fellebbezést egyenesen „merész kísérletnek” nevezte, elismerve, hogy a siker esélye csekély.

A két ügy között ugyanis lényeges különbség volt. Gasly esetében időbüntetéseket töröltek el, amelyeket a verseny után adtak hozzá az eredményéhez. Russell viszont már a futam alatt letöltötte az áthajtásos büntetést, amelyet utólag gyakorlatilag lehetetlen visszavonni vagy kompenzálni.

Az FIA hivatalos közleményben erősítette meg az ügy lezárását:

A stewardokat a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team arról tájékoztatta, hogy visszavonja a felülvizsgálati kérelmét a 2026-os Monacói Nagydíj versenybírói döntéseivel szemben, amelyek az FIA F1-es szabályzatának B1.6.3a cikkelyének megsértésére vonatkoztak a 63-as számú autó esetében.”

Bár a Mercedes kiszállt a jogi csatából, a monacói botrány ezzel még korántsem ért véget. A McLaren és a Red Bull továbbra is fenntartja fellebbezését az FIA Nemzetközi Fellebbviteli Bíróságánál Pierre Gasly dobogós helyezésének visszaállítása miatt. A riválisok szerint igazságtalan helyzet alakult ki, hiszen több versenyző a futam során letöltötte a hasonló büntetéseket, míg Gasly esetében a szankciókat teljes egészében eltörölték. A folytatás így már a bíróságon várható, ahol egy későbbi időpontban tárgyalják az ügyet, amely továbbra is árnyékot vet a Monacói Nagydíj végeredményére.