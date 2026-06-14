Andrea Kimi Antonelli nem sokkal azután volt kénytelen feladni a Katalán Nagydíjat, hogy csapattársát, George Russellt megelőzve feljött a második helyre. A Mercedes fiatal pilótája a 6-os kanyar utáni szakaszon aztán váratlanul lelassult.

A Mercedes fiatal sztárja, Kimi Antonelli a legvégén bukta el a dobogót

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Mercedes reagált Antonelli kiesésére

A 19 éves olasz versenyző sorozatban öt győzelem után esett ki, és a jelenlegi idényben ez volt az első alkalom, hogy nem tudott befejezni egy versenyt.

A Mercedes később megerősítette, hogy Antonelli kiesését „elektromos leállás” okozta.

A meghibásodás miatt szorossá vált a világbajnoki küzdelem: Antonelli kieséséve Russell és a Ferrarival első győzelmét arató Lewis Hamilton is faragott a hátrányából összetettben, előbbi 50, míg a hétszeres világbajnok már csak 41 pontra van a világbajnoki pontversenyt vezető olasz mögött.

A brackley-i csapat számára kissé aggasztó lehet, hogy ez már a második technikai hiba miatti kiesés volt az idei évben. Korábban George Russell járt hasonlóan a Kanadai Nagydíjon.

Az F1-es világbajnoki idény két hét múlva Ausztriában folytatódik.