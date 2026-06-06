Egy kisebb meglepetést nyújtó Ferrari-uralom zajlott le a Forma-1-es Monacói Nagydíj pénteki versenynapján, amikor az első két szabadedzést egyaránt az olaszok pilótűái húzták be. Charles Leclerc nyerte az elsőt, míg Lewis Hamilton a másodikat, s a 2026-os szezon során először merült fel a szurkolókban, hogy nem a Mercedes a legnagyobb esélyes.

Oliver Bearman összetörte autóját a Forma-1-es Monacói Nagydíjon

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Tovább dominál a Ferrari a Forma-1-es Monacói Nagydíjon?

A monacói versenyhétvége legfontosabb eseményét egyértelműen szombaton rendezik, az időmérő edzést, de előtte még megtartották a harmadik gyakorlást. Mint ismert, a hercegségi versenypályán hihetetlenül nehéz előzni, a 2026-os szabályok miatt pedig nagy kérdés, hogy az új versenyautók miként alkalmazkodnak a szűk utcákhoz.

A harmadik szabadedzés első húsz perce nem hozott balesetet, sem piros zászlós fázist, viszont kisebb meglepetésre a világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli állt az élre egy 1:13.374-es idővel. Egészen addig Charles Leclerc vezetett, de nem maradt el sokkal George Russell és a másik Ferrari, Lewis Hamilton.

Those times are tumbling! ⏱️



We're into the 1:13s with Russell going fastest, before Leclerc assumes the top spot with a 1:13.748 🙌#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/f2r5ejapCz — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Monacóban persze a kockázat is hatalmas, hiszen úgy kell gyakorolni a gyorsabb köröket, hogy amennyiben valaki a falban végzi, az lehet vissza sem tud térni a pár órával később kezdőd időmérőre. Ezen a hétvégén Leclerc kockáztatta eddig a legtöbbet, de összességében is elmondható, hogy szombatig a Ferrari tűnt a legstabilabb autónak.

Hátul már-már megszokott módon a Cadillac és az Aston Martin versenyzői szerénykedtek, közel három másodperces hátránnyal az élmenőkhöz képest.

Féltávhoz érve Franco Colapinto követte el a legnagyobb hibát. Az argentin pilóta alatt a visszafordító előtt forgott meg az Alpine később pedig a célegyenes végén érintette meg a falat.

A spin for Colapinto at the hairpin and he clips the barrier with the rear! 😱🔄#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/fiqzaywEMV — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A piros zászló azonban nem maradt el: kevesebb mint tizenöt perccel a vége előtt Russell engedte el Oliver Bearmant, viszont a Haas brit pilótája elvesztette uralmát az autója felett, s a szalagkorlátba csapódott. Ránézésre a hátsó szárny szenvedte el a legnagyobb kárt, de talán lesz annyi szerencséje az amerikai istállónak, hogy össze tudják rakni az autót az időmérőre. Honfitársa megijedt a baleset láttán, ebben a helyzetben egyikük sem lehetett hibás.