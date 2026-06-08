Andrea Kimi Antonelli győzelmét hozta a 2026-os Monacói Nagydíj, miután a Mercedes olasz zsenijét senki sem tudta megfogni vasárnap délután. A futam igazi káoszt tartogatott a rajongóknak: Charles Leclerc drámai balesetét vagy azt a boxutcai büntetéssorozatot, amely több pilóta versenyét is tönkretette.

Pierre Gasly a pályán harmadik lett a Monacói Nagydíjon

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Változhat a Monacói Nagydíj végeredménye?

Nos, ha az Alpine Forma-1-es csapatán és Pierre Gasly-n múlik, akkor igen. A franciák ugyanis felülvizsgálatot kértek a Nemzetközi Automobil-szövetségtől (FIA), miután versenyzőjük nem tarthatta meg a pályán megszerzett harmadik helyét. A problémát a boxutcai sebességkorlát be nem tartása jelentette, ami miatt Gasly elbukta a dobogóját, így azt a szintén francia Isack Hadjar örökölte meg.

Össze vagyok törve. Nincsenek szavak, amik leírhatnák a fájdalmamat, amit a dobogós hely elvesztése jelentette Monaco utcáin. Ma a harmadik helyen értünk célba, én pedig csak erre szeretnék emlékezni. Több ezer alkalommal álmodtam erről a dobogóról, évek óta ezekért a pillanatokért dolgoztunk. Nagyon remélem, hogy helyes döntés születik. A csapatommal együtt harcolni fogunk érte”

− írta ki hivatalos X-oldalára Gasly, aki pályafutása során egy győzelmet és további négy dobogót szerzett eddig.

I’m heartbroken right now… no words can describe the pain of losing a podium in Formula 1 and in the streets Monaco, I’m devastated. We crossed the finish line in 3rd today, and thats all I want to remember. I’ve dreamed about that podium thousands times, we all working very… pic.twitter.com/MVwA4BfhmR — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) June 7, 2026

„A Monacói Nagydíj mai eredménye után az Alpine csapata megerősíti, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be az FIA-hoz a boxutcai gyorshajtások miatt kiszabott büntetések ügyében” − közölte a francia istálló. Gasly egyébként a két öt másodperces büntetésnek köszönhetően csak a hetedik lett, a szabályok szerint fellebbezésre nincs lehetőség, csak felülvizsgálati kérelemre, amit az Alpine meg is tett.