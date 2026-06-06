A Mercedes és Andrea Kimi Antonelli öt futamon át tartó dominanciája után a Forma-1 mezőnye megérkezett az európai szezon első állomására, a Monacói Nagydíjra. A hétvége egyik legfontosabb sajátossága, hogy a csapatok ezúttal nem használhatják az aktív aerodinamikát, így a 2026-os idényben először nem nyílnak ki az első és hátsó szárnyak.

A Monacói Nagydíj első két szabadedzésén a Ferrari dominált

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Drámai végjáték a Monacói Nagydíj időmérőjén

A pénteki nap egyértelműen a Ferrari fölényét hozta. Az első szabadedzést a hazai közönség előtt versenyző Charles Leclerc nyerte meg, míg a második gyakorláson Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak Leclerc előtt. A Ferrari kettős sikere azt sugallta, hogy az olasz istálló először lehet valódi kihívója a szezon eddigi fő esélyesének, a Mercedesnek. A napot ugyanakkor több incidens is színesítette: Isack Hadjar az első edzésen balesetezett, Lando Norris erőforráshiba miatt alig nyolc kört teljesített a második gyakorláson, míg Sergio Pérez Cadillacje műszaki probléma miatt füstölve állt meg.

Szombaton azonban visszavágott a Mercedes. A harmadik szabadedzésen Andrea Kimi Antonelli futotta meg a legjobb időt, megelőzve Leclerc-t és Hamiltont. A Ferrari továbbra is stabilnak és versenyképesnek tűnt, de az olasz tehetség ismét jelezte, hogy a Mercedes továbbra sem mondott le a fölényéről.

A vb-pontversenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli is bejelentkezett

Fotó: Andrea Diodato/NurPhoto via AFP

A gyakorlás hajráját Oliver Bearman balesete szakította félbe, amely piros zászlót eredményezett, így az utolsó percekben már senki sem tudta megdönteni Antonelli legjobb körét. Az időmérő előtt így Ferrari–Mercedes párharc körvonalazódik Monaco szűk utcáin.

A szombat délutáni időmérőn a forgalom volt a pilóták legnagyobb ellensége, a hétszeres világbajnok Hamilton már a Q1-ben arról panaszkodott, hogy csapattársa, a hazai pályán szereplő Leclerc majdnem nekiment. Ezt követően a Red Bull pilótája, Isack Hadjar panaszkodott a csapatrádión, mert a legrosszabb körülmények között engedték ki a pályára.

A legnagyobb meglepetés George Russell szenvedése volt. A Mercedes pilótája nem érezte jól magát az autójában, folyamatosan elfékezte magát. Ezzel szemben Nico Hülkenberg, az Audi pilótája szenzációsan autózott, az ideje pedig alig maradt el az „élen álló” Leclerc-étől.

A Q1-es szakasz két perccel a vége előtt megszakadt, ugyanis Gabriel Bortoleto, az Audi brazil pilótája elmért így ívet, az autóját pedig odacsapta a falba a kikötői sikánban.