A Mercedes és Andrea Kimi Antonelli öt futamon át tartó dominanciája után a Forma-1 mezőnye megérkezett az európai szezon első állomására, a Monacói Nagydíjra. A hétvége egyik legfontosabb sajátossága, hogy a csapatok ezúttal nem használhatják az aktív aerodinamikát, így a 2026-os idényben először nem nyílnak ki az első és hátsó szárnyak.
Drámai végjáték a Monacói Nagydíj időmérőjén
A pénteki nap egyértelműen a Ferrari fölényét hozta. Az első szabadedzést a hazai közönség előtt versenyző Charles Leclerc nyerte meg, míg a második gyakorláson Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak Leclerc előtt. A Ferrari kettős sikere azt sugallta, hogy az olasz istálló először lehet valódi kihívója a szezon eddigi fő esélyesének, a Mercedesnek. A napot ugyanakkor több incidens is színesítette: Isack Hadjar az első edzésen balesetezett, Lando Norris erőforráshiba miatt alig nyolc kört teljesített a második gyakorláson, míg Sergio Pérez Cadillacje műszaki probléma miatt füstölve állt meg.
Szombaton azonban visszavágott a Mercedes. A harmadik szabadedzésen Andrea Kimi Antonelli futotta meg a legjobb időt, megelőzve Leclerc-t és Hamiltont. A Ferrari továbbra is stabilnak és versenyképesnek tűnt, de az olasz tehetség ismét jelezte, hogy a Mercedes továbbra sem mondott le a fölényéről.
A gyakorlás hajráját Oliver Bearman balesete szakította félbe, amely piros zászlót eredményezett, így az utolsó percekben már senki sem tudta megdönteni Antonelli legjobb körét. Az időmérő előtt így Ferrari–Mercedes párharc körvonalazódik Monaco szűk utcáin.
A szombat délutáni időmérőn a forgalom volt a pilóták legnagyobb ellensége, a hétszeres világbajnok Hamilton már a Q1-ben arról panaszkodott, hogy csapattársa, a hazai pályán szereplő Leclerc majdnem nekiment. Ezt követően a Red Bull pilótája, Isack Hadjar panaszkodott a csapatrádión, mert a legrosszabb körülmények között engedték ki a pályára.
A legnagyobb meglepetés George Russell szenvedése volt. A Mercedes pilótája nem érezte jól magát az autójában, folyamatosan elfékezte magát. Ezzel szemben Nico Hülkenberg, az Audi pilótája szenzációsan autózott, az ideje pedig alig maradt el az „élen álló” Leclerc-étől.
A Q1-es szakasz két perccel a vége előtt megszakadt, ugyanis Gabriel Bortoleto, az Audi brazil pilótája elmért így ívet, az autóját pedig odacsapta a falba a kikötői sikánban.
A kényszerszünet után a pilóták visszatértek a pályára, egy mért körre maradt idejük, de sok minden már nem változott. Az első szakasz után végül Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Oliver Bearman (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) és Esteban Ocon (Haas) esett ki.
A Q2-ben a semmiből előkerült a két McLaren, a vb-címvédő Lando Norris az élre állt, az ausztrál Oscar Piastri pedig a harmadik helyen állt nyolc perccel a vége előtt. Ezt követően jött Antonelli, aki az 1:12.778-as idejével Norris elé került, majd érkezett a négyszeres világbajnok Verstappen, aki az 1:12.840-es idejével feljött az olasz pilóta mögé
Fél perccel a vége előtt Verstappen egy 1:12.499-es idővel átvette a vezetést Antonellitől, mellette pedig Hadjar is megtalálta a tempóját, aki az utolsó pillanatban feljött a harmadik helyre.
A Q2-ből végül Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Audi), Carlos Sainz (Williams) és Alexander Albon (Williams) búcsúzott.
A Q3-at a két McLaren kezdte a legjobban, Norris az élre állt, őt Piastri, Leclerc és Hadjar követte. Nyolc perccel a vége előtt Antonelli átvette a vezetést, a második helyre pedig feljött Verstappen, aki mindössze egyetlen ezreddel maradt el a Mercedes 19 éves pilótájától.
Hat perccel a vége előtt Leclerc kiállt, miután hatalmasat hibázott a Massanet-kanyarban, és majdnem a Casino térnek ütközött.
Két perccel a vége előtt aztán csodát tett a Ferrari monacói pilótája. Leclerc visszajött a pályára, és egy olyan tökéletes kört produkált, hogy 1:12.351-es idővel Antonelli elé került.
Azonban itt még nem volt vége az időmérőnek, ugyanis az utolsó utáni pillanatban Verstappen megautózta a legjobb időt, majd érkezett Hamilton is, aki feljött a második helyre. Azonban Antonelli még kint volt a pályán, és az utolsó mért körén egy elképesztő 1:12.051-es idővel Verstappen elé került, így a Mercedes 19 éves pilótája megszerezte a pole-pozíciót a vasárnapi futamra.
Antonelli ezzel megszerezte szezonbeli negyedik pole-pozícióját, ami azt jelenti, hogy az idei Forma-1-es szezonban még nem volt olyan időmérő, amit ne valamelyik Mercedes nyert volna meg.
A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
A teljes rajtsorrend:
- Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Isack Hadjar (francia, Red Bull), George Russell (brit, Mercedes)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Lando Norris (brit, McLaren)
- Pierre Gasly (francia, Alpine), Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
- Nico Hülkenberg (német, Audi), Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- Esteban Ocon (francia, Haas), Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- Oliver Bearman (brit, Haas), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)