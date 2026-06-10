A jelek szerint nem lesz futam 2027-ben Magyarországon. A MotoGP Spanyolországba költöztetheti a Magyar Nagydíjat, mivel hazánkban jelenleg nincs a versenysorozat fogadására alkalmas pálya.

Döntött a Liberty Media: nem lesz MotoGP futam a Balaton mellett

Fotó: GOLD AND GOOSE / Red Bull Content Pool

Döntött a Liberty Media: nem lesz MotoGP futam a Balaton mellett

A döntést ugyan hivatalosan még nem erősítették meg, azonban a Liberty Media törölte a MotoGP 2027-es versenynaptárából a Magyar Nagydíjat.

Korábban már többször is felmerült, hogy a Hungaroringre szeretnék költöztetni a futamot a Balaton mellől. A legendás versenypálya, amely hosszú évek óta otthont ad az F1-es versenyhétvégének is, még nem alkalmas arra, hogy MotoGP futamot rendezzen.

A Totalcar közölte, jelen állás szerint a Magyar Nagydíj helyét az spanyolországi Aragóniai Nagydíj veheti át.

A Magyar Nagydíj múlt vasárnapi futama drámai jelenetekkel kezdődött a Balaton Park Circuit pályán: az első kanyarban Jorge Martín alatt megindult a motor féktávon, majd az elcsúszó Aprilia több riválist is magával sodort. A balesetben Marco Bezzecchi, Raúl Fernández és Fermín Aldeguer is érintett volt, Fabio Di Giannantonio pedig ugyan tovább tudott menni, de jelentős hátrányba került. A rajt utáni káosz pillanatok alatt átrendezte a versenyt, amely végül Marc Márquez történelmi sikerével zárult.