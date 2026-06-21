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Az Aprilia Racing motorversenyzője óriási botrányt okozott. A MotoGP Cseh Nagydíj szombati sprintjén Marco Bezzecchi elbukott, majd arcon ütött egy sportbírót.

A MotoGP brnói sprintfutamán a vb-éllovas Marco Bezzecchi az utolsó előtti körben elesett, majd képtelen volt fékezni az indulatait.

A MotoGP sztárja, Marco Bezzecchi botrányt okozott
A MotoGP sztárja, Marco Bezzecchi botrányt okozott
Fotó: STEPHEN BLACKBERRY / NurPhoto

A MotoGP sztárja megpofozott egy bírót

Az Aprilia 27 éves olasz pilótája az utolsó előtti körös bukását követően szeretett volna minél hamarabb visszaülni a motorjára, ám megítélése szerint az egyik pályabíró akadályozta őt ebben, holott csak a sóderágyból próbálta eltávolítani a gépet. 

A vb-éllovas sztárversenyző emiatt előbb meglökte, majd felpofozta a sportbírót.

A stewardok az eset miatt rendkívül szigorú büntetést osztottak ki a világbajnokságot vezető olasz pilótának: eltiltották a vasárnapi versenytől a „sport érdekeit sértő” cselekedete miatt. 

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