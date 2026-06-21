A MotoGP brnói sprintfutamán a vb-éllovas Marco Bezzecchi az utolsó előtti körben elesett, majd képtelen volt fékezni az indulatait.

A MotoGP sztárja, Marco Bezzecchi botrányt okozott

Fotó: STEPHEN BLACKBERRY / NurPhoto

A MotoGP sztárja megpofozott egy bírót

Az Aprilia 27 éves olasz pilótája az utolsó előtti körös bukását követően szeretett volna minél hamarabb visszaülni a motorjára, ám megítélése szerint az egyik pályabíró akadályozta őt ebben, holott csak a sóderágyból próbálta eltávolítani a gépet.

A vb-éllovas sztárversenyző emiatt előbb meglökte, majd felpofozta a sportbírót.

Gets worse from every new angle. This is race ban territory pic.twitter.com/U2xLjdirS4 — Simon Patterson (@denkmit) June 20, 2026

A stewardok az eset miatt rendkívül szigorú büntetést osztottak ki a világbajnokságot vezető olasz pilótának: eltiltották a vasárnapi versenytől a „sport érdekeit sértő” cselekedete miatt.