Az Aprilia Racing motorversenyzője óriási botrányt okozott. A MotoGP Cseh Nagydíj szombati sprintjén Marco Bezzecchi elbukott, majd arcon ütött egy sportbírót.
A MotoGP brnói sprintfutamán a vb-éllovas Marco Bezzecchi az utolsó előtti körben elesett, majd képtelen volt fékezni az indulatait.
A MotoGP sztárja megpofozott egy bírót
Az Aprilia 27 éves olasz pilótája az utolsó előtti körös bukását követően szeretett volna minél hamarabb visszaülni a motorjára, ám megítélése szerint az egyik pályabíró akadályozta őt ebben, holott csak a sóderágyból próbálta eltávolítani a gépet.
A vb-éllovas sztárversenyző emiatt előbb meglökte, majd felpofozta a sportbírót.
A stewardok az eset miatt rendkívül szigorú büntetést osztottak ki a világbajnokságot vezető olasz pilótának: eltiltották a vasárnapi versenytől a „sport érdekeit sértő” cselekedete miatt.
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