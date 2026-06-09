Az egykori ausztrál autóversenyzőnek azért kellett bíróság elé állna, mert azzal vádolták, hogy évekkel ezelőtt szexuálisan bántalmazta Michael Schumacher egyik ápolónőjét egy svájci magánrendezvény után.

Joey Mawsont felmentették Michael Schumacher ápolónőjének ügyében

Fotó: RONALD WITTEK / DPA

Három év hallgatás után megszólalt a Schumacher-botrány főszereplője

A Forma-1-es legenda volt ápolónőnője a bíróság előtt azt mondta, egy hosszú munkanap után csatlakozott ahhoz a társasághoz, amellyel Joey Mawson is volt, ám később rosszul lett és elaludt. Állítása szerint Mawson ezt követően kétszer is megerőszakolta, míg ő eszméletlen volt. A nő a szexuális bűncselekményt arra alapozta, hogy másnap munkába menet sérüléseket fedezett fel magán, ezért kórházba ment.

Mawson végig tagadta bűnösségét, és azt állította, hogy az említett nővel történt intim kapcsolat kölcsönös beleegyezésen alapult. A svájci bíróság pénteken bizonyítékok hiányában minden vádpont alól felmentette a 30 éves ausztrál férfit, aki az ítéletet követően most először szólalt meg.

„Az elmúlt három évben nagyrészt csendben maradtam, miközben életem egyik legnehezebb időszakán mentem keresztül. Hamis vádakkal kellett szembenéznem, és a nyilvánosság előtt kellett megvédenem magam. A kezdetektől fogva ártatlannak vallottam magam, és bíztam benne, hogy az igazság győzedelmeskedni fog. Büszkén jelentem be, hogy visszatérek a versenyzéshez. Alig várom, hogy újra sisakot húzzak, autóba üljek, és arra koncentráljak, ami mindig is a legnagyobb szenvedélyem volt – írta a közösségi oldalán Mawson.

Schumacher korábbi ápolónője a döntés után csalódottságának adott hangot, és úgy fogalmazott: pokoli éveken van túl. Állítása szerint előbb áldozattá vált, majd elveszítette a munkáját, most pedig úgy érzi, még a bíróság sem hitt neki.

Joey Mawson egykor a motorsport egyik nagy ígéretének számított, és szoros kapcsolatot ápolt Michael Schumacher fiával, Mick Schumacherrel.