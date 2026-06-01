A 50 éves Ralf Schumacher – a hétszeres világbajnok Michael Schumacher öccse – kevesebb mint két évvel azután házasodott össze, hogy nyilvánosan felvállalta homoszexualitását.

Ralf Schumacher összeházasodott a meleg párjával

Nagy buli volt Ralf Schumacher esküvőjén?

Az esküvőt szombaton, ragyogó napsütésben tartották, és a

hírek szerint a pár háromnapos ünnepségsorozattal tette emlékezetessé a nagy napot.

A 36 éves Étienne Bousquet-Cassagne, aki 14 évvel fiatalabb férjénél,

sötétkék öltönyben és kék nyakkendőben érkezett, összeöltözve Schumacherrel. A vendégek előtt mosolyogva jelent meg, feltűnően hátrafésült frizurával és friss kozmetikai beavatkozásának eredményével

– a beszámolók szerint ugyanis az esküvő előtt plasztikai műtéten is átesett, noha Schumacher állítólag nem támogatta ezt a döntést.

A ceremónia nemcsak magánéleti esemény, hanem televíziós produkció is: a pár kapcsolatát bemutató négyrészes dokumentumsorozat, a Ralf & Étienne: Wir sagen Ja (Ralf és Étienne: Igent mondunk) fináléjában az esküvő jelenetei is helyet kapnak. A sorozat első három epizódja már adásba került.

Ralf Schumacher és Étienne kapcsolata az elmúlt években komoly médiafigyelmet kapott, különösen Schumacher korábbi házassága miatt. A német expilóta 2001-ben vette feleségül Coraline Brinkmannt, akivel közös fiuk, David született. A pár 2014-ben vált el, jóval azelőtt, hogy Schumacher nyilvánosan előállt volna szexuális orientációjával.

Volt felesége korábban nyíltan beszélt csalódottságáról, és azt állította, úgy érezte, férje nem volt teljesen őszinte vele sem szexualitásával, sem Étienne-nel való kapcsolatával kapcsolatban.

Úgy érzem, kihasználtak a házasságom alatt. A legszebb éveimet vesztegettem el”

– fogalmazott korábban Cora Schumacher.

A korábbi sérelmek azonban idővel enyhültek:

Ralf és Étienne eljegyzése után Cora már békülékeny hangot ütött meg. Új párjával, Steven Bo Bekendammal együtt sok boldogságot kívánt az ifjú házasoknak.

Miközben Ralf Schumacher magánélete új fejezethez érkezett, bátyja, Michael Schumacher állapota továbbra is a család egyik legszigorúbban őrzött titka maradt a 2013-as súlyos síbaleset óta.