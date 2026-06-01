A Star Wars-os történet különösen erős kontrasztot mutat, ha visszatekintünk a közelmúlt mélypontjára. 2017-ben a McLaren mindössze a 9. helyen végzett a 10 csapatos mezőnyben, és alig 30 pontot szerzett a teljes idényben. Akkoriban a Honda-motoros együttműködés sem hozta a várt áttörést: a projekt inkább csalódásba és megbízhatósági problémákba fulladt.
Ez nem a Forma–1, ez Star Wars?
Brown 2016 végén érkezett a csapathoz, majd 2018-ban lett vezérigazgató. Elmondása szerint már az első napján érezte, hogy a wokingi gyár légköre távol áll a sikeres Forma–1-es csapatok világától.
Sötét környezet volt – a falak színétől kezdve az autó festéséig minden rideg és komor volt. Érezni lehetett, hogy ez nem egy boldog hely”
– idézte fel Brown egy korábbi interjúban.
A McLaren ekkoriban nemcsak a pályán szenvedett, hanem a háttérben is: elégedetlen partnerek, frusztrált pilóták és belső bizonytalanság jellemezte az istállót. Brown szerint rengeteg tehetség volt a rendszerben, de hiányzott az energia és az inspiráció.
Innen jött a „Star Wars-átkeretezés”: a cél az volt, hogy a McLaren egy zárt, feszült „Darth Vaderes” kultúrából egy nyitott, közösségépítő, „Luke Skywalker-szerű” csapattá váljon.
„Az volt a feladat, hogy visszahozzuk a játékosságot, az örömöt és az inspirációt a munkába” – fogalmazott a McLaren-vezér.
A változás látványos. A korábban fekete-szürke, komor arculat helyett visszatért a legendás papaya-narancs szín, a csapat pedig új identitást épített, amely a McLaren-örökségre és a rajongói bázisra is erősen támaszkodik.
A modern McLaren már egészen más képet mutat: stabil vezetés Andrea Stella irányításával, valamint élversenyzői, Lando Norris és Oscar Piatri vezetésével ismét a Forma–1 élmezőnyéhez tartozik.
A csapat 2025-re visszatért a csúcsra, és a McLaren – amely az Forma–1 egyik legsikeresebb istállója – már bajnoki címeket is ünnepelhetett, miközben a pénzügyi és szervezeti stabilitás is helyreállt.
A fordulat jelentőségét jól mutatja, hogy míg 2020-ban a csapat még pénzügyi nehézségekkel küzdött, mára a McLaren értéke meghaladja az 5 milliárd dollárt, és a Forma–1 egyik legstabilabb és legértékesebb szereplőjévé vált. Zak Brown szerint a kulcs nem csupán a technikai fejlődés volt, hanem a kultúra teljes átalakítása: a belső motiváció, a csapatszellem és a pozitív légkör visszaépítése.
A „Vaderből Skywalker” hasonlat így nem csupán egy szellemes Star Wars-utalás – hanem a McLaren modern kori újjászületésének szimbolikus leírása is.