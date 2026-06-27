A szombat késő délutáni osztrák időmérő Q1-es etapját 33 fokos kinti hőmérséklet és 52 fokos aszfalt mellett kezdték el a Forma-1-es pilóták. Ebben a 20 perces szakaszban Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, mögötte a regnáló világbajnok, Norris jött be, harmadikként pedig Hamilton ért célba Verstappen előtt. A kiesők között volt a két Cadillac, az Aston Martinok és a két Williams is befejezte az időmérőt, ők már nem jöhettek ki a Q2-re.

Antonelli nyerte a Q1-et a Forma-1-es időmérőn Ausztriában, ahol a végén Verstappen kiesett

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Verstappen jött, majd a falnak csapódott

16 pilóta folytatta a Q2-ben, és elsőnek a tavalyi világbajnok, Norris jött ki mért körre, ez annyira jól sikerült neki, hogy hat perc után sem volt senki, aki meg tudta volna előzni, majd jött Verstappen, és letaszította az első helyről a bajnokot. Innentől aztán felgyorsultak az események, a két Ferrari majdnem benézett 1.07 alá, de még ez sem kellett ahhoz, hogy az első két helyen legyen Leclerc és Hamilton. 8 perc volt ekkor még vissza a Q2-ből, de még Antonelli és Russell sem tette tiszteletét a mért körök versenyében. Mondjuk, amikor Antonelli kijött, be is ment 1.07 alá és az élre állt, mögötte pedig Piastri futott be.

A Q3-ban jöhettek a szokásos nagy izgalmak a 10 pilótával és a 12 perces időkorláttal. Norris, Verstappen és Piastri szinte egyszerre kezdték meg 8 perccel a vége előtt a gyors körüket, ebből a nagy hármasból végül Verstappen 1.06.475-ös időt repesztett, amivel az élre állt. A négyszeres világbajnok nem sokáig örülhetett az első helynek, ugyanis Antonelli és Russell is befutott elé, a két Mercedes megint tarolt. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az első három 61 ezredmásodpercre volt ekkor egymástól, elképesztő.

Ezután két perccel a vége előtt jött az utolsó roham, Hamilton az első mért körén hat ezreddel gyorsabb lett Antonellinél, majd Leclerc megelőzte Hamiltont is, micsoda izgalmak, és ezután jött a dráma, Verstappen kockáztatott és a falnak csapódott. Így a legnagyobb kérdés, vajon Russell leggyorsabb köre a baleset után sárga zászló mellett így szabályos volt-e, és ő indulhat vasárnap az első helyről, vagy a két Ferrari örülhet a végén? Hamarosan kiderül. FRISSÍTÉS: A versenybírók jóváhagyták Russell eredményét, így ő lesz vasárnap az első, mögüle pedig Leclerc és Hamilton indulhat majd.