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Több, mint 50 fokos aszfalton kezdődött el az első szabadedzés Ausztriában. A spielbergi pályán Max Verstappen és a Red Bull szenvedtek az első 20 percben, mint malac a jégen.

A négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen a világ egyik legjobb pilótája. Tényleg. Nagyjából bármilyen autót is kap, abból biztosan kihozza a maximumot, csodálkozom, hogy Vin Diesel nem csapott még le rá valamelyik Halálos Iramban filmjében. Azonban a fiatal klasszis sem tud azzal mit kezdeni, ha a Red Bull egy rossz autót tesz alá, amivel menni sem egyszerű, nemhogy versenyezni. Most éppen az osztrák nagydíj első szabadedzésén szenvedett az autóval, amivel még 20 perc után sem volt mért köre Verstappennek.

Verstappen mindent megpróbált az első szabadedzésen Ausztriában
Verstappen mindent megpróbált az első szabadedzésen Ausztriában
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Verstappen nem könnyű helyzetből indult

A holland versenyzőnek végül csak sikerült mért kört is mennie az autóval, amivel kapcsolatban Ausztria előtt azt nyilatkozta a Red Bull, hogy könnyebb lesz a spielbergi futamra a kocsi. 

A 60 perces első szabadedzés feléhez közeledve Antonelli állt az élen, mögötte a csapattársa, Russell állt, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán a sokat emlegetett Verstappen állt Piastri előtt. A végére annyi változott, hogy Antonelli és Russell, azaz a két Mercedesz mögött a harmadik Piastri lett, míg a 4-5. helyeken Verstappen és a Ferrarit vezető Hamilton végzett (egy perccel korábban fejeződött be az edzés, mert a Cadillac megállt menet közben Peréz alatt).

 

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