A Red Bull kiértékeli a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon alkalmazott versenystratégiáját, miután felmerült, hogy Max Verstappen egy korábbi kerékcserével akár a futamgyőzelmet is megszerezhette volna George Russell előtt.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen idén még nem nyert F1-es futamot

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

A holland versenyző végül másodikként ért célba a Red Bull Ringen, mindössze 1,6 másodperccel lemaradva a Mercedes brit pilótájától.

Verstappen győzhetett volna az Osztrák Nagydíjon?

Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke szerint ugyanakkor a hétvége legnagyobb pozitívuma nem az eredmény, hanem az autó versenyképessége volt. Úgy véli, a Red Bull idei szezonjában először mutatott olyan tempót, amellyel reális esélye lehetett volna a győzelemre. Hangsúlyozta, hogy a Milton Keynes-i gyár munkájának köszönhetően jelentős előrelépést sikerült elérni, ugyanakkor további fejlesztésekre továbbra is szükség lesz, hiszen a riválisok sem állnak meg.

A legnagyobb elégedettségre az ad okot, hogy végre megvolt a tempónk. Ebben a szezonban először éreztük úgy, hogy valóban megvan a sebességünk ahhoz, hogy akár a győzelemért is harcoljunk. Nem gyakran fordul elő, hogy néhány verseny alatt több mint egy másodpercet sikerül javítani a tempókülönbségen, ráadásul a szezon még hosszú. Tudjuk, hogy további fejlődésre van szükség, hiszen a riválisok is folyamatosan fejlesztenek. Ugyanakkor rendkívül biztató, hogy már csak néhány tizedmásodperc választ el bennünket attól, hogy ismét a dobogó legfelső fokáért harcoljunk”

– mondta Mekies a Sky Sports F1-nek

Verstappen számára már az időmérőn nehézzé vált a hétvége: miközben a pole-pozícióért harcolt, a 9-es kanyarban balesetet szenvedett, amiért a csapata vállalta a felelősséget. Az ötödik rajtkockából indulva azonban gyorsan felzárkózott az élmezőnyre, és a futam hajrájában már Russell közvetlen üldözője volt.

Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnök elégedett a Red Bull fejlődésével

Fotó: Luca Barsali/NurPhoto via AFP

Nagyjából húsz körrel a leintés előtt már csupán 1,3 másodperc választotta el a két versenyzőt, a Red Bull azonban nem választotta az agresszívabb stratégiát, hanem még hat körig kint tartotta Verstappent a pályán. Felmerült, hogy egy korábbi kiállással – az úgynevezett undercut taktikával – megszerezhette volna a vezetést.