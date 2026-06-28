A Red Bull kiértékeli a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon alkalmazott versenystratégiáját, miután felmerült, hogy Max Verstappen egy korábbi kerékcserével akár a futamgyőzelmet is megszerezhette volna George Russell előtt.
A holland versenyző végül másodikként ért célba a Red Bull Ringen, mindössze 1,6 másodperccel lemaradva a Mercedes brit pilótájától.
Verstappen győzhetett volna az Osztrák Nagydíjon?
Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke szerint ugyanakkor a hétvége legnagyobb pozitívuma nem az eredmény, hanem az autó versenyképessége volt. Úgy véli, a Red Bull idei szezonjában először mutatott olyan tempót, amellyel reális esélye lehetett volna a győzelemre. Hangsúlyozta, hogy a Milton Keynes-i gyár munkájának köszönhetően jelentős előrelépést sikerült elérni, ugyanakkor további fejlesztésekre továbbra is szükség lesz, hiszen a riválisok sem állnak meg.
A legnagyobb elégedettségre az ad okot, hogy végre megvolt a tempónk. Ebben a szezonban először éreztük úgy, hogy valóban megvan a sebességünk ahhoz, hogy akár a győzelemért is harcoljunk. Nem gyakran fordul elő, hogy néhány verseny alatt több mint egy másodpercet sikerül javítani a tempókülönbségen, ráadásul a szezon még hosszú. Tudjuk, hogy további fejlődésre van szükség, hiszen a riválisok is folyamatosan fejlesztenek. Ugyanakkor rendkívül biztató, hogy már csak néhány tizedmásodperc választ el bennünket attól, hogy ismét a dobogó legfelső fokáért harcoljunk”
– mondta Mekies a Sky Sports F1-nek
Verstappen számára már az időmérőn nehézzé vált a hétvége: miközben a pole-pozícióért harcolt, a 9-es kanyarban balesetet szenvedett, amiért a csapata vállalta a felelősséget. Az ötödik rajtkockából indulva azonban gyorsan felzárkózott az élmezőnyre, és a futam hajrájában már Russell közvetlen üldözője volt.
Nagyjából húsz körrel a leintés előtt már csupán 1,3 másodperc választotta el a két versenyzőt, a Red Bull azonban nem választotta az agresszívabb stratégiát, hanem még hat körig kint tartotta Verstappent a pályán. Felmerült, hogy egy korábbi kiállással – az úgynevezett undercut taktikával – megszerezhette volna a vezetést.
Mekies elismerte, hogy a csapat részletesen elemzi majd ezt a döntést, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a Mercedesnek lett volna lehetősége reagálni, például Kimi Antonelli pályán tartásával.
Természetesen ezt alaposan át fogjuk vizsgálni. Valószínűleg kijelenthető, hogy Kimi volt a leggyorsabb versenyző a mezőnyben. Max talán egy hajszállal gyorsabb volt George-nál, és közvetlenül Kimi mögött autózott. De a rajtpozíció igenis sokat számít. Mi megfizettük annak az árát, hogy kicsit távolabbról indultunk az élmezőnytől. Ugyanakkor ez egyértelműen azt mutatja, hogy a csapat jó irányba halad”
– tette hozzá a Red Bill csapatfőnöke, aki szerint az Osztrák Nagydíj összességében azt bizonyította, hogy a Red Bull ismét közelebb került a győzelemhez, még ha ezúttal végül be is kellett érnie a második hellyel.
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