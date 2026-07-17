Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette, hogyan alakítja át az adórendszert a TISZA-kormány

Fontos!

Baleset történt a F1-es Belga Nagydíj szabadedzésén, azonnal félbe kellett szakítani

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pályára felverődött kavics, majd baleset miatt jött a piros zászló. Kétszer is félbe kellett szakítani a Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzését. Végül az élen a Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli zárt, mögötte Lando Norris végzett a McLarennel, Max Verstappen pedig a Red Bullal.

Alig kezdődött el a Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzése, máris félbe kellett szakítani. Bár ekkor még csak a pályára felverődött kavicsok miatt állt a gyakorlás, 15 perccel a vége előtt megtörtént a hétvége első komolyabb balesete. Pierre Gasly úgy megcsúszott az egyik kanyarban, hogy az Alpin teljes hátsó szárnya eltűnt, és megint jött a piros zászló. A mezőnyt az utolsó két percre még kiengedték a pályára, de gyors kört már senki nem futott, így az edzés alatt szinte végig az élen álló Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli zárt az első helyen. Mögötte Lando Norris végzett a McLarennel, Max Verstappen pedig a Red Bullal.

A Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzését
A Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzését
Fotó: Paul Bonser

A Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzése

A második szabadedzésen a Mercedes pilótája Kimi Antonelli kezdett az élen – a két Red Bull, Isack Hadjar és Max Verstappen előtt –, majd alig lett teljes a top 10, az edzést máris piros zászlóval félbeszakították. A pálya egy részére túl sok kavics verődött fel, le kell takarítani, de öt perc után folytatódhatott a második edzés. A kényszerszünet után hiába vette át a vezetést Hadjar, majd Verstappen, Antonelli közel fél másodperccel visszavette az első helyet. Szűk félórával a második gyakorlás vége előtt Lando Norris jött be az olasz pilóta mögé a McLarennel.

A hétvége első komolyabb balesete is megtörtént a második szabadedzésen: Pierre Gasly csúszott meg az egyik kanyarban. Az Alpin teljes hátsó szárnya eltűnt, a gyakorlást pedig másodszor is megszakították.

A pálya mindössze két perccel az edzés vége előtt állt készen a folytatásra, így gyors körre már senkinek nem volt ideje. Maradt a sorrend:

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Franco Colapinto (Alpin)
  8. George Russell (Mercedes)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Liam Lawson (Racing Bulls)

Az első gyakorláson meglepetésre a Red Bull négyszeres világbajnok pilótája, Max Verstappen végzett az élen, mögötte pedig a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc zárt.

A 71. Belga Nagydíj harmadik szabadedzése szombaton 12 óra 30 perckor kezdődik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!