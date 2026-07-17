Baleset történt a F1-es Belga Nagydíj szabadedzésén, azonnal félbe kellett szakítani

Alig kezdődött el a Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzése, máris félbe kellett szakítani. Bár ekkor még csak a pályára felverődött kavicsok miatt állt a gyakorlás, 15 perccel a vége előtt megtörtént a hétvége első komolyabb balesete. Pierre Gasly úgy megcsúszott az egyik kanyarban, hogy az Alpin teljes hátsó szárnya eltűnt, és megint jött a piros zászló. A mezőnyt az utolsó két percre még kiengedték a pályára, de gyors kört már senki nem futott, így az edzés alatt szinte végig az élen álló Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli zárt az első helyen. Mögötte Lando Norris végzett a McLarennel, Max Verstappen pedig a Red Bullal.

A Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzését

Fotó: Paul Bonser

A Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzése

A második szabadedzésen a Mercedes pilótája Kimi Antonelli kezdett az élen – a két Red Bull, Isack Hadjar és Max Verstappen előtt –, majd alig lett teljes a top 10, az edzést máris piros zászlóval félbeszakították. A pálya egy részére túl sok kavics verődött fel, le kell takarítani, de öt perc után folytatódhatott a második edzés. A kényszerszünet után hiába vette át a vezetést Hadjar, majd Verstappen, Antonelli közel fél másodperccel visszavette az első helyet. Szűk félórával a második gyakorlás vége előtt Lando Norris jött be az olasz pilóta mögé a McLarennel.

A hétvége első komolyabb balesete is megtörtént a második szabadedzésen: Pierre Gasly csúszott meg az egyik kanyarban. Az Alpin teljes hátsó szárnya eltűnt, a gyakorlást pedig másodszor is megszakították.

Gasly ran off on the approach to Stavelot, clipped the barriers which pulled off his rear wing and sent him spinning 😵‍💫#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/5x9udZSxtP — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

A pálya mindössze két perccel az edzés vége előtt állt készen a folytatásra, így gyors körre már senkinek nem volt ideje. Maradt a sorrend:

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpin) George Russell (Mercedes) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls)

Az első gyakorláson meglepetésre a Red Bull négyszeres világbajnok pilótája, Max Verstappen végzett az élen, mögötte pedig a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc zárt.

A 71. Belga Nagydíj harmadik szabadedzése szombaton 12 óra 30 perckor kezdődik.