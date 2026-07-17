Baleset történt a F1-es Belga Nagydíj szabadedzésén, azonnal félbe kellett szakítani

Alig kezdődött el a Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzése, máris félbe kellett szakítani. Bár ekkor még csak a pályára felverődött kavicsok miatt állt a gyakorlás, 15 perccel a vége előtt megtörtént a hétvége első komolyabb balesete. Pierre Gasly úgy megcsúszott az egyik kanyarban, hogy az Alpin teljes hátsó szárnya eltűnt, és megint jött a piros zászló. A mezőnyt az utolsó két percre még kiengedték a pályára, de gyors kört már senki nem futott, így az edzés alatt szinte végig az élen álló Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli zárt az első helyen. Mögötte Lando Norris végzett a McLarennel, Max Verstappen pedig a Red Bullal.
A Forma–1-es Belga Nagydíj második szabadedzése
A második szabadedzésen a Mercedes pilótája Kimi Antonelli kezdett az élen – a két Red Bull, Isack Hadjar és Max Verstappen előtt –, majd alig lett teljes a top 10, az edzést máris piros zászlóval félbeszakították. A pálya egy részére túl sok kavics verődött fel, le kell takarítani, de öt perc után folytatódhatott a második edzés. A kényszerszünet után hiába vette át a vezetést Hadjar, majd Verstappen, Antonelli közel fél másodperccel visszavette az első helyet. Szűk félórával a második gyakorlás vége előtt Lando Norris jött be az olasz pilóta mögé a McLarennel.
A hétvége első komolyabb balesete is megtörtént a második szabadedzésen: Pierre Gasly csúszott meg az egyik kanyarban. Az Alpin teljes hátsó szárnya eltűnt, a gyakorlást pedig másodszor is megszakították.
A pálya mindössze két perccel az edzés vége előtt állt készen a folytatásra, így gyors körre már senkinek nem volt ideje. Maradt a sorrend:
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Franco Colapinto (Alpin)
- George Russell (Mercedes)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
Az első gyakorláson meglepetésre a Red Bull négyszeres világbajnok pilótája, Max Verstappen végzett az élen, mögötte pedig a két Ferrari, Lewis Hamilton és Charles Leclerc zárt.
A 71. Belga Nagydíj harmadik szabadedzése szombaton 12 óra 30 perckor kezdődik.