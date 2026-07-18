A világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli érte el a legjobb köridőt a második és a harmadik szabadedzésen a Belga Nagydíjon. Aztán a szombati időmérő első szakaszában a vb-címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb, mögötte Verstappen, Hadjar, Hamilton, Russell, Lindblad, Leclerc, Antonelli, Piastri, Lawson, Bortoleto, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz és Bearman volt a sorrend a továbbjutó helyeken.

Kimi Antonelli nyerte a Belga Nagydíj időmérőjét Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Antonelli jól kezdte a második szakaszt, az olasz 547 ezreddel volt gyorsabb az első próbálkozása alkalmával a Q2-ben, mint a csapattársa, George Russell a nyolcadik helyre csúszott vissza. A talján klasszis állt az élen, utána Leclerc, Norris, Hamilton, Verstappen, Lindblad, Piastri, Russell, Hadjar és Bortoleto volt a sorrend. Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz és Bearman kiesett.

Antonellié volt a legjobb idő a Belga Nagydíjon

A harmadik, legizgalmasabb szakaszában Norris az élre állt, övé volt a legjobb idő, Antonelli a második helyre csúszott. Persze a McLaren pilótája annyira nem örülhetett, hiszen tíz hellyel hátrébb fogják sorolni. Aztán

Antonelli újra javított, és ismét az első helyre lépett, 317 ezreddel előzte meg a második Verstappent.

A harmadik Norris lett, majd Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, Lindblad, Bortoleto és Hadjar volt a sorrend.

Ez azt jelenti, hogy az első sorból Antonelli és Vertappen rajtolhat a vasárnapi futamon, ami 15 órakor kezdődik.