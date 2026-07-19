Lewis Hamilton két baleset részese volt a Belga Nagydíjon, amelyet végül a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli nyert meg. Az olasznak ez volt a hatodik futamgyőzelme, és tovább növelte előnyét az élen.
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője indult az élről a Belga Nagydíjon, és jól kapta el a rajtot. Aztán Max Verstappen megelőzte, de néhány kanyar után Antonelli újra az éle állt. Miközben ők ketten csatáztak, mögöttük George Russell megpördült a pálya közepén, miután megpróbálta megelőzni Lewis Hamiltont, de összeakadtak.
Russell ezután a kavicságyra csúszott. Utána biztonsági autó érkezett a pályára, a brit nem tudta folytatni a versenyt, kiszállt az autóból és a boxba sétált.
Hamilton 5 másodperces büntetést kapott a versenybíráktól a baleset miatt.
A harmadik körben Antonelli vezetett, mögötte Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto és Norris volt a sorrend az első tíz helyen. A hatodik körben Verstappen megelőzte Leclerc-t, majd Hamilton Piastrit. A világbajnoki címvédő Norris csak a 13. helyről kezdte a versenyt, de folyamatosan zárkózott fel, és a 15. körben már a hatodik helyen állt. Ekkor Antonelli, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Piastri és Norris volt az élmezőny sorrendje a Belga Nagydíjon.
Lewis Hamilton elütötte a szerelőjét a Belga Nagydíjon
A 18. körben a négyszeres világbajnok Verstappen jött ki elsőként kerékcserére az élmezőnyből, kemény gumikat kapott, és a két McLaren mögé, a hatodik helyre érkezett vissza. Két körrel később Antonelli is kiment, majd Leclerc és Hamilton is követte őt.
Utóbbi, a hétszeres világbajnok elütötte a saját szerelőjét, aki az első szárnynál szeretett volna még valamit csinálni, miközben a többiek már elléptek az autótól.
Hamilton elindult, és ekkor történt a baleset, elütötte a szerelőt, aki elesett. A pilóta azonnal fékezett, a szerelőt az egyik társa húzta el az autótól. A versenyen bejelentették, hogy vizsgálni fogják az esetet, és Hamilton felelősségét.
Tíz körrel később Leclerc vezetett, mögötte Antonelli, Verstappen, Piastri, Hamilton és Hadjar volt az első hat sorrendje. A 34. percben Antonelli könnyedén megelőzte Leclerc-t, és ismét az élre állt. A 39. percben Hamilton támadta Piastrit és megelőzte.
A futamot Antonelli nyerte, mögötte sorrendben Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastri, Hadjar és Norris élt célba.
A világbajnokság egy hét múlva a Hungaroringen a Magyar Nagydíjjal folytatódik.
A Belga Nagydíj végeredménye
1. Kimi Antonelli
2. Charles Leclerc 1.952 mp hátrány
3. Max Verstappen 11.586 mp h.
4. Lewis Hamilton 17.245 mp h.
5. Oscar Piastri 18.988 mp h.
6. Isack Hadjar 23.307 mp h.
7. Lando Norris 24.014 mp h.
8. Gabriel Bortoleto 49.140 mp h.