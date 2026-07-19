Lewis Hamilton két baleset részese volt a Belga Nagydíjon, amelyet végül a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli nyert meg. Az olasznak ez volt a hatodik futamgyőzelme, és tovább növelte előnyét az élen.

A Belga Nagydíj Antonelli győzelmével zárult Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője indult az élről a Belga Nagydíjon, és jól kapta el a rajtot. Aztán Max Verstappen megelőzte, de néhány kanyar után Antonelli újra az éle állt. Miközben ők ketten csatáztak, mögöttük George Russell megpördült a pálya közepén, miután megpróbálta megelőzni Lewis Hamiltont, de összeakadtak.

Russell ezután a kavicságyra csúszott. Utána biztonsági autó érkezett a pályára, a brit nem tudta folytatni a versenyt, kiszállt az autóból és a boxba sétált.

Hamilton 5 másodperces büntetést kapott a versenybíráktól a baleset miatt.

A harmadik körben Antonelli vezetett, mögötte Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto és Norris volt a sorrend az első tíz helyen. A hatodik körben Verstappen megelőzte Leclerc-t, majd Hamilton Piastrit. A világbajnoki címvédő Norris csak a 13. helyről kezdte a versenyt, de folyamatosan zárkózott fel, és a 15. körben már a hatodik helyen állt. Ekkor Antonelli, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Piastri és Norris volt az élmezőny sorrendje a Belga Nagydíjon.

Lewis Hamilton elütötte a szerelőjét a Belga Nagydíjon

A 18. körben a négyszeres világbajnok Verstappen jött ki elsőként kerékcserére az élmezőnyből, kemény gumikat kapott, és a két McLaren mögé, a hatodik helyre érkezett vissza. Két körrel később Antonelli is kiment, majd Leclerc és Hamilton is követte őt.

Utóbbi, a hétszeres világbajnok elütötte a saját szerelőjét, aki az első szárnynál szeretett volna még valamit csinálni, miközben a többiek már elléptek az autótól.

Hamilton elindult, és ekkor történt a baleset, elütötte a szerelőt, aki elesett. A pilóta azonnal fékezett, a szerelőt az egyik társa húzta el az autótól. A versenyen bejelentették, hogy vizsgálni fogják az esetet, és Hamilton felelősségét.