Nehéz helyzetbe került a Forma–1 világbajnoki címvédője, Lando Norris, aki a hétvégi Belga Nagydíjon jelentős hátrányból kezdi meg a versenyhétvégét. A brit pilótát ugyanis hivatalosan tíz rajthelyes büntetéssel sújtották, így még akkor is legfeljebb a 11. helyről rajtolhat, ha a kvalifikáción megszerzi a pole-pozíciót.
Megbüntették Norrist a Belga Nagydíj előtt
A McLaren vb címvédője eddig messze elmarad tavalyi formájától, és bár az autó időnként versenyképes, a brit pilóta egyelőre nem tudott harcba szállni a címvédésért. A 26 éves brit versenyző idén még nem szerzett futamgyőzelmet, legjobb eredménye második hely volt a Miami Nagydíjon. Kilenc versenyhétvége után az egyéni világbajnokság ötödik helyén áll, miközben a tabellát a Mercedes fiatal tehetsége, Kimi Antonelli vezeti 179 ponttal.
A hétvégi Belga Nagydíjon ráadásul komoly hátrányból indulhat. A McLaren a Mercedes legújabb, megbízhatósági fejlesztésekkel ellátott erőforrását építi be az autóba, Norris kocsijában pedig már a szabályokban engedélyezett mennyiségen felüli negyedik akkumulátorcsomag került.
Ez automatikusan tíz rajthelyes büntetést von maga után, így a brit pilóta csak a mezőny hátsóbb részéből vághat neki a vasárnapi futamnak. A csapat ugyanakkor valószínűleg tudatosan vállalta ezt a hátrányt, hiszen a hosszú egyenesekről és jó előzési lehetőségeiről ismert Spa-Francorchamps pályán reális esély nyílhat a felzárkózásra.
Érdekesség, hogy a tavalyi Belga Nagydíjon Norris még megszerezte a pole-pozíciót, a futamgyőzelem azonban végül csapattársáé, Oscar Piastrié lett, míg a brit pilóta a második helyen ért célba.
Program – Forma–1 Belga Nagydíj
Július 17., péntek
1. szabadedzés: 13:30–14:30
2. szabadedzés: 17:00–18:00
Július 18., szombat
3. szabadedzés: 12:30–13:30
Időmérő edzés: 16:00–17:00
Július 19., vasárnap
Futam: 15:00