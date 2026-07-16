Nehéz helyzetbe került a Forma–1 világbajnoki címvédője, Lando Norris, aki a hétvégi Belga Nagydíjon jelentős hátrányból kezdi meg a versenyhétvégét. A brit pilótát ugyanis hivatalosan tíz rajthelyes büntetéssel sújtották, így még akkor is legfeljebb a 11. helyről rajtolhat, ha a kvalifikáción megszerzi a pole-pozíciót.

Megbüntették Lando Norrist a Belga Nagydíj előtt Fotó: AFP

Megbüntették Norrist a Belga Nagydíj előtt

A McLaren vb címvédője eddig messze elmarad tavalyi formájától, és bár az autó időnként versenyképes, a brit pilóta egyelőre nem tudott harcba szállni a címvédésért. A 26 éves brit versenyző idén még nem szerzett futamgyőzelmet, legjobb eredménye második hely volt a Miami Nagydíjon. Kilenc versenyhétvége után az egyéni világbajnokság ötödik helyén áll, miközben a tabellát a Mercedes fiatal tehetsége, Kimi Antonelli vezeti 179 ponttal.

A hétvégi Belga Nagydíjon ráadásul komoly hátrányból indulhat. A McLaren a Mercedes legújabb, megbízhatósági fejlesztésekkel ellátott erőforrását építi be az autóba, Norris kocsijában pedig már a szabályokban engedélyezett mennyiségen felüli negyedik akkumulátorcsomag került.

Ez automatikusan tíz rajthelyes büntetést von maga után, így a brit pilóta csak a mezőny hátsóbb részéből vághat neki a vasárnapi futamnak. A csapat ugyanakkor valószínűleg tudatosan vállalta ezt a hátrányt, hiszen a hosszú egyenesekről és jó előzési lehetőségeiről ismert Spa-Francorchamps pályán reális esély nyílhat a felzárkózásra.

Lando Norris will take a 10-place grid penalty at Sunday's Belgian Grand Prix after McLaren confirmed that Norris' MCL40 will use a new power electronics unit at Spa-Francorchamps. pic.twitter.com/IkwIs1iWr4 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 16, 2026

Érdekesség, hogy a tavalyi Belga Nagydíjon Norris még megszerezte a pole-pozíciót, a futamgyőzelem azonban végül csapattársáé, Oscar Piastrié lett, míg a brit pilóta a második helyen ért célba.