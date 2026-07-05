Álomszerűen indult a silverstone-i Brit Nagydíj a Ferrari számára. Habár a világbajnoki összetettben élen álló Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője indult az élről, ő beragadt a rajtnál, így a két Ferrari, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is megelőzte őt. A nyitány után Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen volt a sorrend. A nyolcadik körben bejelentették, hogy Hamiltonnak szabálytalan volt a rajtja, ezért öt másodperces büntetést kapott.

Charles Leclerc állt az élre a rajt után a Brit Nagydíjon Fotó: Clive Mason / Getty Images Europe

A 11. körben Antonelli megelőzte Hamiltont, feljött a második helyre, és a vezető Leclerc nyomába eredt. A 17. percben Verstappen és Russell vívott kemény csatákat, a négyszeres világbajnok megelőzte a britet, majd kiállt kerékcserére. A 22. körben egy esernyő repült a pályára ezért virtuális safety cart rendeltek el, és két körrel később átalakult az élmezőny a további kiállások miatt.

A 24. körben Antonelli az élre állt, Leclerc a második, Norris a harmadik, Verstappen a negyedik, Russell az ötödik, Hamilton pedig a hatodik helyen állt.

A 29. körben Norris kereket cserélt, és a hetedik helyre jött vissza. Ugyanebben a körben Hamilton megelőzte Russellt, aki nem hagyta annyiban, két kanyarral később a két brit küzdelme azzal ért véget, hogy Russell visszaelőzte a hétszeres világbajnokot. A 31. körben folytatódott a csatájuk, oda-vissza előzgették egymást. Ebben az időszakban ez volt a legizgalmasabb jelenete a futamnak.

Antonelli rosszul rajtolt a Brit Nagydíjon, majd az autója meghibásodott Fotó: Clive Mason / Getty Images Europe

Antonelli peches volt a Brit Nagydíjon

Russell a 35. körben kerékprobléma miatt kénytelen volt kiállni, és a hetedik helyre csúszott. Egy körrel később Antonelli az élről állt ki gumicserére, és a második helyre csúszott Leclerc mögé, de folyamatosan csökkentette a hátrányát. Miközben úgy tűnt, előbb-utóbb utoléri Leclercet, balszerencsés dolog történt, az olasz verhetette a fejét a falba, mert

a 41. körben teljesen lelassult az autója, kénytelen volt kiállni. A boxban az autó elejét is lecserélték, de hiába: miután visszatért sem javult a helyzet, nem fordult rendesen az autója, amelynek a tempója is lelassult. Sorra előzték őt meg.

Antonelli a 44. körben ismét kiállt, úgy tűnt, a bal első keréknél volt valami gond, újra javítottak a kocsiján, és a 10. helyre csúszott. Ekkor Leclerc vezetett, Hamilton a második, a Verstappen a harmadik, Russel a negyedik, Norris az ötödik, míg Hadjar a hatodik helyen autózott. Verstappen a 48. körben elvesztette az uralmát az autója felett, a kavicságyra csúszott, és kiesett a versenyből.