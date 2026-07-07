Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíjat vasárnap Silverstone-ban. A 28 éves pilótának ez az idei első és pályafutása kilencedik futamgyőzelme. Leclerc mögött másodikként a hazai környezetben versenyző George Russell végzett a Mercedesszel, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli sokáig jól állt, ám egy technikai hiba miatt csak a kilencedik helyen ért célba, végül pedig időbüntetése miatt 16. lett, és nem szerzett pontot.

Charles Leclerc idei első futamgyőzelmét ünnepelte a Brit Nagydíjon Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Forma-1 hivatalos honlapja 5 győztest, és 5 vesztest választott a Brit Nagydíj után.

A Brit Nagydíj nyertesei: