Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíjat vasárnap Silverstone-ban. A 28 éves pilótának ez az idei első és pályafutása kilencedik futamgyőzelme. Leclerc mögött másodikként a hazai környezetben versenyző George Russell végzett a Mercedesszel, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli sokáig jól állt, ám egy technikai hiba miatt csak a kilencedik helyen ért célba, végül pedig időbüntetése miatt 16. lett, és nem szerzett pontot.
A Forma-1 hivatalos honlapja 5 győztest, és 5 vesztest választott a Brit Nagydíj után.
A Brit Nagydíj nyertesei:
- Charles Leclerc: Charles Leclerc a előző versenyeken balszerencsésnek bizonyult, sok gondja volt a Ferrarival, és nem tudta kihozni a maximumot az autóból. Ezúttal minden stimmelt, és az idei első győzelmét aratta.
- George Russell: A brit versenyzőnek Silverstone eddig nem jelentette "hazai pályát", hiszen a legjobb eredménye egy ötödik helyezés volt. Úgy tűnt, a kiábrándító sorozat folytatódni fog, hiszen a verseny nagy részét a dobogós helyezéseken kívül töltötte. De Kimi Antonelli és Max Verstappen balszerencséje, valamint Lewis Hamilton időbüntetése segített neki a második hely megszerzésében, ami a harmadik top 2-es pozíciója volt három nagydíj alatt.
- Racing Bulls: A Racing Bulls remek formája Silverstone-ban is folytatódott, hiszen a csapat sorozatban negyedik alkalommal ért el kettős pontszerzést. Liam Lawson a Sprintben szerzett pontját a verseny 6. helyével egészítette ki, míg újonc csapattársa, Arvid Lindblad a hetedikként zárt, és ezzel 18 évesen és 331 naposan a Brit Nagydíj történetének legfiatalabb pontszerző brit pilótája lett. A Racing Bulls mindössze egy ponttal marad el az ötödik helyen álló Alpine-tól a konstruktőrök versenyében.
- Gabriel Bortoleto: Gabriel Bortoleto az elmúlt három nagydíjon mindannyiszor a pontszerzés határán, a 11. helyen végzett. Silverstone-ban végre sikerült áttörnie: a brazil pilóta a nyolcadik helyen ért célba, és ezzel megszerezte első pontjait az ausztráliai szezonnyitó óta. Ez egyben az Audi legjobb eredménye a Forma-1-ben.
- Isack Hadjar: Ez egy biztató hétvége volt Isack Hadjar számára, aki 2026-ban immár harmadszor is megelőzte a négyszeres világbajnok csapattársát, Max Verstappent a kvalifikáción. A francia pilóta végül az ötödik helyen ért célba. Ez volt az idei harmadik top 5-ös helyezése és az ötödik pontszerző futama zsinórban.
A Brit Nagydíj vesztesei:
- Kimi Antonelli: Miután az élről indult, a rajt után a harmadik helyre esett vissza. A vb-listavezető nem csüggedt el, a felzárkózásra koncentrált: a verseny utolsó szakaszában sikerült utolérnie Charles Leclerc-et, ám a bal első kerékvédő meghibásodása miatt kétszer is kénytelen volt megállni. Ezzel a második helyről a tizedikre csúszott vissza, és bár az utolsó néhány körben sikerült felvennie a tempót, a pályahatárok túllépése miatt kapott öt másodperces büntetés, valamint a biztonsági autó mögött befejeződött verseny miatt nem sikerült pontot szereznie.
- Max Verstappen: Max Verstappen vasárnap Silverstone-ban azt tette, amit szokott: egy olyan Red Bullt, amely már kiesni látszott a versenyből, feljuttatott a dobogóra. A négyszeres bajnok nem sokkal a vége előtt a harmadik helyen haladt, amikor egy hátsó szárnyprobléma miatt a kavicságyba sodródott, és kiesett a versenyből. Ez volt a harmadik kiesése a szezonban, így a pilóták bajnokságában a hetedik helyen áll, több mint 100 ponttal lemaradva az éllovas Antonellitől.
- Williams: A Williams új első szárnya nem hozta a várt eredményt. Bár Carlos Sainz jól rajtolt, és négy helyet lépett előre, végül a 12. helyen ért célba, majd a büntetőkör miatt a 17. lett. Csapattársa, Alex Albon a rajtnál összeütközött Ollie Bearmannel, ami gyakorlatilag tesztfutammá változtatta a nagydíját, mielőtt kiesett, így a Williams sorozatban harmadik versenyen sem szerzett pontot.
- Haas: A Haas pont nélküli sorozata immár három nagydíj-hétvégére nyúlik, mivel az amerikai csapatnak nem volt meg a tempója ahhoz, hogy felvegye a versenyt a középmezőnybeli riválisokkal, a Racing Bullsszal, az Alpine-nal és az Audival. Oliver Bearman a 13. helyen végzett, míg csapattársa, Esteban Ocon egy hellyel mögötte ért célba.
- Oscar Piastri: Oscar Piastri versenye már a rajt után néhány másodperccel véget ért, miután Lindblad és Lawson Racing Bull-jai közé szorult, és megrongálódott az autója. A McLaren-pilóta a következő körben boxba hajtott, hogy új orrrészt szereljenek fel, ami miatt a mezőny végére csúszott vissza; bár sikerült felzárkóznia, végül a 11. helyen ért célba.
Végeredmény, Brit Nagydíj
1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:27:11.335 óra
2. George Russell (brit, Mercedes) 0.427 másodperc hátrány
3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 0.772 mp h.
4. Lando Norris (brit, McLaren) 1.149 mp h.
5. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1.598 mp h.
6. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 2.023 mp h.
A vb-pontverseny állása:
1. Antonelli 179 pont
2. Russell 154
3. Hamilton 147
4. Leclerc 108
5. Norris 97
6. Piastri 82