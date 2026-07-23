A hétvégi Magyar Nagydíj előtt különleges Forma–1-es programmal készült a Time Out Market Budapest: a BWT Alpine F1 Team két versenyzője, Pierre Gasly és Franco Colapinto is ellátogatott a Corvin Palace-ba. A közönségtalálkozó 19:30-kor kezdődött, és a rajongók közös fotókat készíthettek a pilótákkal, autogramot kérhettek tőlük, és exkluzív nyereményekért is játékba szállhattak.

Franco Colapinto nem hagyta, hogy csalódjanak benne a BWT Alpine közönségtalálkozón Fotó: ORIGO

A Blaha Lujza téren több százan várták a pilótákat,

Franco Colapinto nem hagyta, hogy csalódjanak a rajongók, még a Corvin Palace teraszának korlátjára is felmászott, és onnan dobált sapkákat a tömegbe.

Aztán elkezdődött a VIP parti, amelyere ingyenes volt a belépés, és az első 200 vendéget egy ajándékkoktél várta.

A pilóták már elfoglalták a szállásaikat, a 41. Magyar Nagydíj programja pénteken 13 óra 30 perckor az első szabadedzéssel rajtol.