Carlos Sainz rendkívül népszerű a magyar Forma–1-es szurkolók körében, így aligha véletlen, hogy pontosan tudták, mivel lehet igazán meglepni. A Williams spanyol pilótája az F1-es Magyar Nagydíj szombati időmérője (16:00) előtt találkozott a rajongókkal, akik egy csomag palacsintát dobtak fel neki a színpadra. A 31 éves versenyző láthatóan meglepődött a különleges ajándékon, majd mosolyogva meg is kóstolta a desszertet.

Carlos Sainzot nagyon meglepték a magyar szurkolók a Hungaroringen Fotó: AFP

Carlos Sainzot nagyon meglepték a magyar szurkolók

A szombati időmérő előtt a Williams és a McLaren pilótái közönségtalálkozón vettek részt a Hungaroringen. Carlos Sainz – ahogy azt a szurkolók már megszokhatták tőle – ezúttal is rollerrel gurult a színpadhoz, ahol hatalmas ováció és hangos skandálás fogadta. A magyar rajongók természetesen nem érkeztek üres kézzel: több hatalmas molinóval és saját készítésű fotóval is készültek kedvencüknek.

Egy szurkoló azonban mindenkin túltett, amikor a beszélgetés közben egy zacskó házi palacsintát dobott fel a színpadra. A csomag szinte Carlos Sainz ölében landolt, aki először meglepetten nézte az ajándékot, majd kibontotta a gondosan becsomagolt palacsintákat, és azonnal meg is kóstolta az egyiket.

A műsorvezető természetesen rögtön megkérdezte tőle, hogy ízlik-e a magyar finomság. A Williams spanyol pilótája széles mosollyal és határozott bólogatással jelezte, hogy nagyon is elégedett volt a különleges meglepetéssel, amit a közönség hangos tapsa és nevetése kísért.