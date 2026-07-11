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A Williams Forma-1-es csapatának pilótája távozni szeretne. Carlos Sainz nem elégedett az eddigi eredményekkel, és egy másik istállónál folytatná F1-es pályafutását.

Carlos Sainz az előző idényben szerződött a Williams csapatához. A spanyol versenyző Charles Leclerc csapattársa volt a Ferrarinál, de Lewis Hamilton érkezése miatt mennie kellett.

Carlos Sainz távozhat a Williamstől
Carlos Sainz távozhat a Williamstől 
Fotó: PETER FOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Sainz jövője nyitott

A 31 éves sztár kilenc forduló után hat pontot gyűjtve a 15. helyen áll az egyéni pontversenyben, és a tavalyi szezonja sem sikeredett túl jól a Williamsnél. 

A brit csapat nem tud kitörni a középszerűségből, Sainz pedig legszívesebben újra élcsapatnál versenyezne, 

bár ott nem valószínű, hogy lenne számára hely. Az Alpine már érdeklődött a spanyol iránt, akivel kapcsolatban az Audi is felmerült, ám utóbbi istálló szinte biztosan nem lesz befutó az érte folyó harcban. Sainz egyelőre igyekszik a feladatára koncentrálni, és leszögezte, hogy csak a nyári szünetben hoz döntést a jövőjéről.

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing and Carlos Sainz participate in Race Day at Lusail International Circuit in Qatar on November 30, 2025. (Photo by Ahmad AlShehab/NurPhoto) (Photo by Ahmad AlShehab / NurPhoto via AFP)
Carlos Sainz legszívesebben egy olyan topcsapatnál versenyezne, mint a Red Bull
Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

„Rengeteg munkám van most a Williamsnél a következő néhány versenyen. Számos szimulátoros edzés vár rám, és rengeteg megbeszélést tartottunk az elmúlt hónapokban, így bőven van teendő. 

Arra kértem a stábomat, hogy a nyári szünetig hagyjanak egy kicsit magamra. 

Szeretnék kizárólag a munkára koncentrálni, hogy a lehető legtöbbet segítsek a Williamsnek a helyzet javításában” – nyilatkozta a spanyol pilóta.

Sainz esetleges távozása lavinát indíthat el, a Williams állítólag már kinézte a helyére Cunoda Júkit, de Nico Hülkenberg neve is felmerült a grove-i alakulatnál.

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