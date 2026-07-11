Carlos Sainz az előző idényben szerződött a Williams csapatához. A spanyol versenyző Charles Leclerc csapattársa volt a Ferrarinál, de Lewis Hamilton érkezése miatt mennie kellett.

Carlos Sainz távozhat a Williamstől

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Carlos Sainz jövője nyitott

A 31 éves sztár kilenc forduló után hat pontot gyűjtve a 15. helyen áll az egyéni pontversenyben, és a tavalyi szezonja sem sikeredett túl jól a Williamsnél.

A brit csapat nem tud kitörni a középszerűségből, Sainz pedig legszívesebben újra élcsapatnál versenyezne,

bár ott nem valószínű, hogy lenne számára hely. Az Alpine már érdeklődött a spanyol iránt, akivel kapcsolatban az Audi is felmerült, ám utóbbi istálló szinte biztosan nem lesz befutó az érte folyó harcban. Sainz egyelőre igyekszik a feladatára koncentrálni, és leszögezte, hogy csak a nyári szünetben hoz döntést a jövőjéről.

Carlos Sainz legszívesebben egy olyan topcsapatnál versenyezne, mint a Red Bull

Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

„Rengeteg munkám van most a Williamsnél a következő néhány versenyen. Számos szimulátoros edzés vár rám, és rengeteg megbeszélést tartottunk az elmúlt hónapokban, így bőven van teendő.

Arra kértem a stábomat, hogy a nyári szünetig hagyjanak egy kicsit magamra.

Szeretnék kizárólag a munkára koncentrálni, hogy a lehető legtöbbet segítsek a Williamsnek a helyzet javításában” – nyilatkozta a spanyol pilóta.

Sainz esetleges távozása lavinát indíthat el, a Williams állítólag már kinézte a helyére Cunoda Júkit, de Nico Hülkenberg neve is felmerült a grove-i alakulatnál.