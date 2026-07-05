Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíjat vasárnap Silverstone-ban. A 28 éves pilótának ez az idei első és pályafutása kilencedik futamgyőzelme. Leclerc mögött másodikként a hazai környezetben versenyző George Russell végzett a Mercedesszel, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival.

Charles Leclerc nyert Silverstone-ban Fotó: Kym Illman / Getty Images Europe

Leclerc a futam után őszintén elárulta, nem pont erről álmodott, mert az utolsó két körben a biztonsági autó mögött sorakoztak az autók, és gyakorlatilag "tét" nélkül értek célba, így a végeredmény már az 50. körben kialakult - idézte őt a Forma-1 hivatalos oldala.

„Hihetetlen érzés. Sajnos a vége a safety car miatt talán nem pont olyan lett, mint amiről álmodtam, de néhány különösen nehéz hétvége után nyertünk. Az utóbbi időszak mentálisan megviselt. Sok munkát fektettünk abba, hogy újra jónak érezzük az autót. Köszönöm a csapatnak! Tegnap, a sprintverseny és a kvalifikáció között úgy éreztem, hogy rátaláltam valamire, de ezt ma még meg kellett erősítenem. És ma az érzés újra ott volt, ahol lennie kell. Hihetetlenül boldog vagyok” - fogalmazott a Ferrari pilótája.

Charles Leclerc megúszta Antonelli támadását

A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli sokáig jól állt, ám egy technikai hiba miatt csak a kilencedik helyen ért célba, végül pedig időbüntetése miatt 16. lett, és nem szerzett pontot.

"Kimivel szoros lett volna a verseny. Közeledett hozzám, nehéz lett volna megtartani az első helyet, aztán szóltak, hogy baj van az autójával és akkor már tudtam, hogy nagy előnyöm van" - mondta Leclerc.

A versenyhétvégét összesen 564 ezer szurkoló látta a helyszínen, ami új rekord a Forma-1 történetében. A vb két hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik, majd július 24. és 26. között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt.