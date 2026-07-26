Hamarosan kezdetét veszi a 41. F1-es Magyar Nagydíj a Hungaroringen, a paddock pedig már most megtelt a versenyzőkkel és a szeretteikkel. Charles Leclerc is megérkezett kedvesével, Alexandra Saint Mleux-val, aki ezúttal szinte minden tekintetet magára vont: a pár közös kiskutyájával sétált végig a paddockban, és sokak szerint ő lopta el a show-t a Ferrari monacói pilótája elől.

Charles Leclerc felesége, Alexandra (balra) igazi dívaként jelent meg a Hungaroringen Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Charles Leclerc felesége igazi dívaként jelent meg a Hungaroringen

Charles Leclerc és kedvese, Alexandra Saint Mleux már hosszú ideje a Forma–1 egyik legstílusosabb párosának számítanak. A monacói pilóta és a divatvilágban is ismert modell minden egyes versenyhétvégén kifinomult megjelenésével hívja fel magára a figyelmet, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen Monaco a luxus, az elegancia és a divat egyik európai fellegvára. A páros mindig ügyel arra, hogy összehangolt, mégis visszafogottan elegáns szettekben jelenjen meg, ezért a rajongók már szinte várják, miben érkeznek meg a paddockba.

A Hungaroringen sem okoztak csalódást. Alexandra egy gyönyörű, hosszú nyári ruhában tűnt fel Charles Leclerc oldalán, ám ezúttal nemcsak az öltözéke miatt került a figyelem középpontjába. A pár közös kutyusa is velük tartott, és a háziállat hámja szinte tökéletesen passzolt Alexandra ruhájához: ugyanabban a színben pompázott, mint a modell nyári viselete. Ez az apró, de annál látványosabb részlet a fotósoknak és a rajongóknak is azonnal feltűnt, így sokan úgy vélték, Alexandra és a kiskutya ezúttal ellopták a show-t a Ferrari monacói pilótája elől.



