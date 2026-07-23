Az F1 szervezői új lehetőségeket vizsgálnak a 2026-os versenynaptár módosítására, miután a közel-keleti biztonsági helyzet továbbra is bizonytalanná teszi egyes futamok megrendezését. A korábban az iráni konfliktus miatt törölt Bahreini Nagydíj visszaillesztése egy ideig reális forgatókönyvnek számított, azonban a térségben ismét fellángoló harcok miatt ennek esélye csökkent.

Az F1-es mezőny még az idei szezonban visszatérhet Malajziába?

Fotó: DPPI Media

A The Athletic értesülései szerint a Bahrein helyére kerülő lehetséges alternatívák között ismét felmerült a Maláj Nagydíj visszatérése. A sepangi versenypálya földrajzi elhelyezkedése logisztikai szempontból kedvező lenne, mivel az Azeri és a Szingapúri Nagydíj közötti időszakban jól illeszkedne a versenynaptárba. Az 1999 és 2017 között rendszeresen Forma–1-es futamnak otthont adó Sepang International Circuit továbbra is rendelkezik a szükséges FIA által kiadott legmagasabb szintű minősítéssel, és jelenleg is jelentős nemzetközi motorsporteseményeket fogad.

Még idén visszatérhet Malajziába az F1?

A pálya korábban pénzügyi okok miatt került le a versenynaptárról, ugyanakkor a versenyzők körében kedvelt helyszín maradt. A visszatérésről azonban egyelőre nem született döntés, és a szervezők hivatalosan sem erősítették meg a tárgyalások állását.

A közel-keleti instabilitás nemcsak a Forma–1-et, hanem a Hosszútávú Világbajnokságot (WEC) is érinti. A jelenlegi tervek szerint a Katarba és Bahreinbe tervezett idényzáró futamokat várhatóan európai helyszínekre – Barcelonába és Monzába – helyezik át.

A Forma–1 idei szezonjában ugyanakkor továbbra is szerepel a Katari és az Abu-dzabi Nagydíj. Mivel ezekre csak az év végén kerül sor, a szervezőknek még van idejük figyelemmel kísérni a térség biztonsági helyzetének alakulását. A végleges döntések várhatóan szeptember végéig megszületnek.

A Liberty Media vezérigazgatója, Derek Chang hangsúlyozta, hogy a Forma–1 vezetése körültekintően kezeli az esetleges versenyáthelyezéseket. Elismerte, hogy a futamok elmaradása pénzügyi következményekkel járhat, ugyanakkor kiemelte: ez nem változtat a sportág hosszú távú növekedési kilátásaiba vetett bizalmon.