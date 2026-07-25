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Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki hivatalos csapatruhát vásárolna. Az F1–es Magyar Nagydíj boltjaiban egy kabátért 122 ezer, egy galléros pólóért közel 50 ezer forintot kérnek.

A F1–es Magyar Nagydíj idén is tömegeket vonz a Hungaroringre, a versenyhétvége iránti érdeklődés ezúttal is óriási. A leglelkesebb rajongók már hónapokkal ezelőtt gondoskodtak arról, hogy biztosan ott lehessenek a helyszínen, hiszen a belépők rekordgyorsasággal elfogytak. Aki azonban nemcsak a futamot szeretné élőben átélni, hanem egy hivatalos csapatruházattal is hazatérne, annak komoly kiadással kell számolnia. A Hungaroringen felállított üzletekben nemcsak az ételek és italok ára borsos, hanem a hivatalos Forma–1-es termékeké is: egy csapatkabátért 122 ezer forintot kérnek, míg egy egyszerű, galléros póló közel 50 ezer forintba kerül. Egy ilyen vásárlás keményen megnövelheti a hétvége költségeit.

122 ezer forintba kerül a Ferrari hivatalos kabátja a F1-es Magyar Nagydíjon
122 ezer forintba kerül a Ferrari hivatalos kabátja a F1-es Magyar Nagydíjon Fotó: ORIGO 

Nem csak az ételek, a F1– es ruhák is méregdrágák a Hungaroringen

  • Ferrari csapatkabát (cipzáras) –  121 500 Ft
  • Ferrari póló (versenyzői)  –  49 000 Ft
  • Ferrari galléros póló –  45 500 Ft
  • Ferrari hosszú ujjú felső  –  45 500 Ft
  • Mercedes csapatpóló  –  43 000 Ft
  • Aston Martin csapatpóló   – 40 500 Ft
  • Aston Martin galléros póló  –  45 500 Ft
  • Red Bull galléros póló (Verstappen/Hadjar)  – 61 000 Ft
  • Red Bull póló –  51 500 Ft
  • Visa Cash App RB póló  –  35 500 Ft
  • Max Verstappen Funko Pop figura  –  8 000 Ft
A Red Bull hivatalos pólója sem nevezhető túl olcsónak
A Red Bull hivatalos pólója sem nevezhető túl olcsónak Fotó: ORIGO

Az első fotóra kattintva galéria nyílik, amelyben lapozva megtekintheted az F1–es csapatruha árait: 

Galéria: Csak a ruházat egy vagyon: 122 ezer a kabát, 61 ezer a galléros póló a Hungaroringen
Fotó: ORIGO
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A Hungaroringen felállított hivatalos F1-es csapatboltokban borsos árakon kínálják a csapatok ruházatát és relikviáit

 

 

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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