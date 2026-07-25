A F1–es Magyar Nagydíj idén is tömegeket vonz a Hungaroringre, a versenyhétvége iránti érdeklődés ezúttal is óriási. A leglelkesebb rajongók már hónapokkal ezelőtt gondoskodtak arról, hogy biztosan ott lehessenek a helyszínen, hiszen a belépők rekordgyorsasággal elfogytak. Aki azonban nemcsak a futamot szeretné élőben átélni, hanem egy hivatalos csapatruházattal is hazatérne, annak komoly kiadással kell számolnia. A Hungaroringen felállított üzletekben nemcsak az ételek és italok ára borsos, hanem a hivatalos Forma–1-es termékeké is: egy csapatkabátért 122 ezer forintot kérnek, míg egy egyszerű, galléros póló közel 50 ezer forintba kerül. Egy ilyen vásárlás keményen megnövelheti a hétvége költségeit.

122 ezer forintba kerül a Ferrari hivatalos kabátja a F1-es Magyar Nagydíjon Fotó: ORIGO

Nem csak az ételek, a F1– es ruhák is méregdrágák a Hungaroringen

Ferrari csapatkabát (cipzáras) – 121 500 Ft

Ferrari póló (versenyzői) – 49 000 Ft

Ferrari galléros póló – 45 500 Ft

Ferrari hosszú ujjú felső – 45 500 Ft

Mercedes csapatpóló – 43 000 Ft

Aston Martin csapatpóló – 40 500 Ft

Aston Martin galléros póló – 45 500 Ft

Red Bull galléros póló (Verstappen/Hadjar) – 61 000 Ft

Red Bull póló – 51 500 Ft

Visa Cash App RB póló – 35 500 Ft

Max Verstappen Funko Pop figura – 8 000 Ft

A Red Bull hivatalos pólója sem nevezhető túl olcsónak Fotó: ORIGO

Az első fotóra kattintva galéria nyílik, amelyben lapozva megtekintheted az F1–es csapatruha árait: