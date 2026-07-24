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Pénteken, az első szabadedzéssel hivatalosan is megkezdődött a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj. A délelőtti órákban óriási tömeg várta a Gresham-palota előtt a Hungaroringre induló F1-es sztárokat, akik készséggel álltak a rajongók rendelkezésére.

Minden évben óriási az érdeklődés a Forma-1-es Magyar Nagydíj iránt, a Hungaroring lelátói pedig rendszerint már jóval a versenyhétvége előtt megtelnek. Sokan azonban jegy nélkül maradnak, így a pályán nem láthatják élőben F1-es kedvenceiket.

A F1-es sztárokat hatalmas tömeg várta a Gresham-palotánál
A F1-es sztárokat hatalmas tömeg várta a Gresham-palotánál
Fotó: ORIGO

A pilóták többsége Budapest belvárosának ötcsillagos szállodáiban száll meg, ahol a rajongóknak akár egy közös fotóra vagy autogramra is lehetőségük nyílhat a Magyar Nagydíj hétvégéjén.

Szétszedték a rajongók az F1-es sztárokat a Gresham-palotánál

A Forma-1-es mezőny legnagyobb sztárjai idén is a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szálltak meg. A főváros egyik legismertebb és legexkluzívabb ötcsillagos szállodája közvetlenül a Lánchíd pesti hídfőjénél, a Duna-parton található, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Budai Várra és a Dunára. A luxushotel évek óta az F1-es mezőny egyik kedvelt budapesti szálláshelye.

A pénteki szabadedzés előtt rengeteg rajongó várta a Forma-1-es sztárpilótákat, akik készségesen osztogatták az autogramokat, és olykor mosolyogva pózoltak egy-egy közös fotóhoz is.

A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE, F1
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
A Ferrari (Charles Leclerc) és a Red Bull (Max Verstappen, Isack Hadjar) versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. + ALPINE
Galéria: Hatalmas tömeg várta az F1-es sztárokat a Gresham-palotánál
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Franco Colapinto, az Alpine argentin-olasz versenyzője a Gresham-palotánál
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Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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