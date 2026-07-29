A Pirelli kihirdette a gumiválasztást az F1 történetének első madridi versenyére, amelyet szeptember közepén rendeznek meg a Spanyol Nagydíj új helyszínén. Az új utcai pályáról nem állnak rendelkezésre korábbi versenyadatok, ezért az olasz gyártó a közepes keveréktartományból választotta ki a C2, C3 és C4 abroncsokat, hogy a csapatok szélesebb stratégiai lehetőségekkel készülhessenek.

Madridban javában készülnek már a szeptemberi F1-es futamra

Fotó: Thomas Coex / AFP

A madridi F1-es futamon rendkívül magas lesz a hőmérséklet

A RacingNews365 azt írja, a döntést az indokolja, hogy a Madring karakterisztikája – a szűk, lassú kanyarok, az intenzív féktávok és a frissen lefektetett, érdes aszfalt – jelentős terhelést ró az abroncsokra, miközben fokozott kopásra és túlmelegedésre is számítani lehet.

A Pirelli közlése szerint a várható gumiterhelés olyan pályákéhoz hasonlítható, mint Silverstone vagy Spa-Francorchamps, ezért a közepes keverékek alkalmazása a kétkiállásos versenystratégia támogatását, valamint a magas hőmérsékletből fakadó kockázatok csökkentését szolgálja.

A gumigyártó a madridi futamot megelőző két versenyhétvége abroncsválasztását is megerősítette. A zandvoorti Holland Nagydíjon ugyancsak a C2, C3 és C4 keverékeket használják majd, míg a nagy sebességű monzai pályára a lágyabb C3, C4 és C5 összeállítást biztosítják a csapatok számára.