Max Verstappen, a Red Bull négyszeres F1-es világbajnok pilótája már a szezon elején is a száguldó cirkusz új irányának egyik legnagyobb kritikusa volt. A most futó idény előtt gyökeresen átalakították a Forma–1-es autókat: csökkent a leszorítóerő, könnyebb és keskenyebb lett a kasztni, miközben a hajtásláncokban az elektromos komponens szerepe jelentősen megnőtt.

Max Verstappen az egyik legnépszerűbb pilóta az F1-ben

Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

Az energiamenedzsment kulcskérdéssé vált, a pilótáknak gyakorlatilag minden körben egyensúlyozniuk kell a teljesítmény és az energiafogyasztás között.

Miért nem szereti Verstappen az új F1-es szabályokat?

A múlt heti Belga Nagydíj után is több pilóta panaszkodott a motorszabályokra, most pedig Verstappen adott hangot csalódottságának – ahogy azt az idei szezonban már többször is megtette.

A Forma–1-es Magyar Nagydíj előtti sajtónapon a négyszeres világbajnok mondandójának nagy részét az idén bevezetett technikai szabályoknak szentelte. A holland sztárpilóta szerint az erőforrások energiafelhasználásának kezelése természetellenesebbé és kevésbé hitelessé tette a vezetést.

Verstappen hangsúlyozta, hogy kritikája nem abból fakad, hogy a Red Bull már nem uralja a bajnokságot, hanem abból a meggyőződéséből, hogy a Forma–1 elveszítette a lényegét.

Már nagyon régen elmondtam a véleményemet ezekről a szabályokról. Kezdetben sokan azt mondták, hogy csak panaszkodom, és inkább maradjak csendben. Most viszont egyre többen kezdik felismerni azt, amit én már évekkel ezelőtt előre jeleztem”

– idézi az olasz Autoracer a négyszeres világbajnokot, aki hozzátette, hogy véleményét kizárólag a sport iránti szenvedély motiválja.

„Ennek semmi köze ahhoz, hogy éppen nem nyerek. Egyszerűen csak a Forma–1 mint sporttermék érdekel” – hangsúlyozta Verstappen, akinek kritikájának középpontjában továbbra is az energiamenedzsment áll.

Verstappen szerint az új szabályok teljesen megölik az igazi versenyzést

A holland szerint ez arra kényszeríti a versenyzőket, hogy folyamatosan változtassanak vezetési stílusukon annak érdekében, hogy megfeleljenek az elektromos energia leadását szabályozó algoritmusoknak. Verstappen szerint ennek egyértelmű ellentmondása, hogy egy gyorsabban teljesített kanyar akár hátrányt is jelenthet a következő egyenesben.

Ha gyorsabban veszel be egy kanyart, akkor a következő egyenesben többet veszítesz. Ennek nem így kellene működnie. Bármely más versenysorozatban, ha időt nyersz egy kanyarban, az köridőnyereséget jelent. Itt viszont állandóan azon kell gondolkodnod, hogy mikor válts sebességet, hogyan fékezz vagy miként térj vissza a gázra”

– folytatta Verstappen, aki úgy érzi, az új szabályok teljesen kiforgatják az autóversenyzés alapfilozófiáját.