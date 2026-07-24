Max Verstappen, a Red Bull négyszeres F1-es világbajnok pilótája már a szezon elején is a száguldó cirkusz új irányának egyik legnagyobb kritikusa volt. A most futó idény előtt gyökeresen átalakították a Forma–1-es autókat: csökkent a leszorítóerő, könnyebb és keskenyebb lett a kasztni, miközben a hajtásláncokban az elektromos komponens szerepe jelentősen megnőtt.
Az energiamenedzsment kulcskérdéssé vált, a pilótáknak gyakorlatilag minden körben egyensúlyozniuk kell a teljesítmény és az energiafogyasztás között.
Miért nem szereti Verstappen az új F1-es szabályokat?
A múlt heti Belga Nagydíj után is több pilóta panaszkodott a motorszabályokra, most pedig Verstappen adott hangot csalódottságának – ahogy azt az idei szezonban már többször is megtette.
A Forma–1-es Magyar Nagydíj előtti sajtónapon a négyszeres világbajnok mondandójának nagy részét az idén bevezetett technikai szabályoknak szentelte. A holland sztárpilóta szerint az erőforrások energiafelhasználásának kezelése természetellenesebbé és kevésbé hitelessé tette a vezetést.
Verstappen hangsúlyozta, hogy kritikája nem abból fakad, hogy a Red Bull már nem uralja a bajnokságot, hanem abból a meggyőződéséből, hogy a Forma–1 elveszítette a lényegét.
Már nagyon régen elmondtam a véleményemet ezekről a szabályokról. Kezdetben sokan azt mondták, hogy csak panaszkodom, és inkább maradjak csendben. Most viszont egyre többen kezdik felismerni azt, amit én már évekkel ezelőtt előre jeleztem”
– idézi az olasz Autoracer a négyszeres világbajnokot, aki hozzátette, hogy véleményét kizárólag a sport iránti szenvedély motiválja.
„Ennek semmi köze ahhoz, hogy éppen nem nyerek. Egyszerűen csak a Forma–1 mint sporttermék érdekel” – hangsúlyozta Verstappen, akinek kritikájának középpontjában továbbra is az energiamenedzsment áll.
Verstappen szerint az új szabályok teljesen megölik az igazi versenyzést
A holland szerint ez arra kényszeríti a versenyzőket, hogy folyamatosan változtassanak vezetési stílusukon annak érdekében, hogy megfeleljenek az elektromos energia leadását szabályozó algoritmusoknak. Verstappen szerint ennek egyértelmű ellentmondása, hogy egy gyorsabban teljesített kanyar akár hátrányt is jelenthet a következő egyenesben.
Ha gyorsabban veszel be egy kanyart, akkor a következő egyenesben többet veszítesz. Ennek nem így kellene működnie. Bármely más versenysorozatban, ha időt nyersz egy kanyarban, az köridőnyereséget jelent. Itt viszont állandóan azon kell gondolkodnod, hogy mikor válts sebességet, hogyan fékezz vagy miként térj vissza a gázra”
– folytatta Verstappen, aki úgy érzi, az új szabályok teljesen kiforgatják az autóversenyzés alapfilozófiáját.
Verstappen legnagyobb problémája, hogy az új motorszabályok mesterségesen kiegyenlítik a teljesítményeket. Másik fő kritikája az előzések jelenlegi formáját érinti. Az akkumulátor-kezelés és az aktív aerodinamikai rendszerek kombinációja miatt sok összecsapás már jóval a féktáv előtt eldől.
„Előfordul, hogy az előtted haladó minden akkumulátor-energiáját elhasználja a védekezésre, te pedig anélkül, hogy bármit is tennél, egyszerűen elhaladsz mellette a következő egyenesben. Sokkal jobban szeretem, amikor felzárkózom valakire, és a féktávon próbálom megelőzni. Ma már gyakran az előzés egyszerűen az egyenes közepén történik” – vélekedett Verstappen, aki ezt nehezen tudja valódi autóversenyzésnek tekinteni.
Az igazi rajongók ezt megértik. Aki nem követi igazán a motorsportot, annak ez fantasztikusnak tűnik, mert sok előzést lát. De ez nem valódi. Nem erről szól a versenyzés”
– jelentette ki a négyszeres világbajnok, aki ezt követően ejtett néhány szót az RB22-es technikai fejlődéséről.
Verstappen szerint a Red Bull autója végre kiszámíthatóbb, mint a szezon első felében. A holland pilóta ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi Forma–1-ben rendkívül nehéz reálisan megítélni az autók valódi erősorrendjét, részben azért, mert a rivális csapatok folyamatosan új fejlesztéseket vetnek be.
Verstappen végezetül a jövőjéről is ejtett néhány szót. A Red Bull pilótája már többször is jelezte, hogy készen áll arra, hogy távozzon a Forma–1-ből, most azonban korántsem fogalmazott ennyire borúsan.
Nem tudok sokat mondani, mert nem történik sok dolog. Dolgozom a csapattal, próbáljuk gyorsabbá tenni az autónkat, még úgy is, hogy a szabályok nem olyanok, amilyennek szeretnénk őket. Imádok versenyezni, és egyszerűen csak megpróbálok együtt élni azzal, amink van. Még akkor is, ha az, amink ma van, nekem nem tetszik”
– tette hozzá Verstappen, aki 91 megszerzett ponttal csak a hetedik helyen áll a világbajnoki pontversenyben.
A 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órakor rendezik a Hungaroringen, a program pénteken kora délután kezdődik a szabadedzésekkel.
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