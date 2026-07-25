A F1-es Magyar Nagydíj első két szabadedzése egyaránt Ferrari-sikerrel zárult a Hungaroringen: pénteken az első tréningen Charles Leclerc, a másodikon pedig a hészeres világbajnok Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak. Szombaton a harmadik szabadedzésre is szinte teljesen megteltek a lelátók, alig lehetett üres széket látni. Nem is meglepő, hiszen a hétvégére minden belépő elkelt, így a délutáni időmérőre telt ház várható. Míg a csütörtöki és a pénteki pályaeseményeket egyaránt megszakította egy-egy piros zászlós fázis, a harmadik szabadedzés jóval nyugodtabban alakult, ezúttal ugyanis a versenyzők komolyabb incidens nélkül teljesítették a gyakorlást.

Kifüstölt Sergio Pérez autója az F1 harmadik szabadedzésen Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Kifüstölt Sergio Pérez autója

Sergio Pérez számára villámgyorsan véget ért a harmadik szabadedzés. A mexikói pilóta a boxutcából kihajtva, az újonnan átnevezett Hamilton-kanyar közelében kényszerült megállni, miután autójának hátsó fékjei kigyulladtak, majd sűrű füst tört elő belőlük.

🔴 RED FLAG 🔴



Sergio Perez had pulled up on the approach the newly named Hamilton corner



Rear brakes are on fire, he reckons #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/MTPZnuMHG2 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Az F1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését Lando Norris nyerte

Kis híján az Aston Martin két pilótája okozta a harmadik szabadedzés egyik legérdekesebb incidensét. Fernando Alonso és Lance Stroll egy forgalmi szituációban került egymás útjába, miután egyikük sem vette észre időben a másikat a visszapillantó tükrökben. Az ütközést végül csak az utolsó pillanatban sikerült elkerülni.

Sokáig úgy tűnt, hogy ismét a Ferrari zárhat az élen, hiszen Lewis Hamilton és Charles Leclerc felváltva vezette az időlistát. A Mercedes és a McLaren azonban végig ott loholt az olasz istálló nyakán, a hajrában pedig Lando Norris még egy lapáttal rátett, és a legjobb körrel megnyerte a Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését.