Fernando Alonso és a motorsport-újságíróként dolgozó Jiménez sokáig óvták a magánéletüket a nyilvánosságtól, ám Budapesten, a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíjra érkezve betekintést engedtek családi pillanataikba (és időközben az is kiderült, hol szálltak meg).

Fernando Alonso megmutatta kisfiát

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto/AFP

Fernando Alonso kisfia

A 44 éves Aston Martin-versenyző számára különösen fontos időszak ez: a pályafutása során szinte mindent elért, kétszer nyert Forma–1-es világbajnoki címet, most pedig életében először élheti át az apaság örömeit. A kisfiú neve egy ideig találgatások tárgya volt, végül a spanyol klasszis megerősítette, hogy Leonard Alonso Jiménez lett a baba neve.

Alonso korábban is sokszor beszélt arról, hogy a pályán kívüli élet ugyanolyan fontos számára, mint a sikerek és a rekordok hajszolása.