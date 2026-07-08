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A Forma-1-es Brit Nagydíjat Charles Leclerc nyerte, de az egyéni pontversenyben Lewis Hamilton jobban áll monacói csapattársánál. A Ferrari drasztikus lépésre szánhatja el magát, amennyiben valóban le akarja győzni a Mercedest.

Kilenc forduló után a Mercedes 19 éves pilótája, Kimi Antonelli vezeti az egyéni pontversenyt a Forma-1 2026-os szezonjában, a második helyen pedig csapattársa, George Russell áll. A német istálló versenyzőit a Ferrari sztárjai követik, Lewis Hamilton és Charles Leclerc, aki szezonbeli első sikerét aratta Silverstone-ban.

A Ferrari mindkét pilótája, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is versenyben van idén a vb-győzelmért
A Ferrari mindkét pilótája, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is versenyben van idén a vb-győzelmért 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Ferrarinál drasztikus lépés jöhet a vb-címét folyó harcban

A legutóbbi Brit Nagydíjat hiába nyerte meg Leclerc, lemaradása a tabellán 39 pont Hamilton mögött, az éllovas Antonellivel szemben pedig 71 pont a hátránya. Ez a különbség persze egyáltalán nem behozhatatlan, ám a korábbi neves mérnök, Rob Smedley szerint a Ferrarinak be kell áldoznia a sportszerűséget, amennyiben le akarja győzni a Mercedest.

„Szembe megyek a saját logikámmal, ám szerintem egy ennyire extrém lépés az egyetlen esélye a Ferrarinak arra, hogy megnyerje a világbajnokságot. Ha megpróbálják tisztán autótempóból legyőzni a Mercedest, miközben hagyják szabadon versenyezni a pilótáikat Lewis és Charles jelentős pontkülönbsége ellenére, a bajnoki cím megszerzésének valószínűsége drasztikusan lecsökken. 

Bár ez ellentmond a józan észnek, és rengeteg a bizonytalan tényező, mégis ez az egyetlen olyan stratégia, amellyel Lewis megnyerheti a világbajnokságot” 

– mondta az 52 éves brit szakember, aki szerint a Ferrarinak Leclerc-rel szemben a nyolcadik vb-címéről álmodó Hamiltont kellene favorizálnia idén.

NORTHAMPTONSHIRE, UNITED KINGDOM - JULY 5: Ferrari driver Lewis Hamilton finished third after racing on the British Grand Prix, ninth round of the 2026 Formula 1 World Championship, at Silverstone Circuit in Silverstone, Northamptonshire, United Kingdom on July 5, 2026. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Lewis Hamilton lesz a Ferrari első számú pilótája?
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Egyelőre nem valószínű, hogy a Ferrarinál ilyen korán, mindössze kilenc futam után elköteleznék magukat az egyik versenyzőjük mellett. Amennyiben azonban Hamilton továbbra is jó eredményeket szállít, a Mercedesnél pedig technikai problémák adódnak, az olaszok kénytelenek lesznek meghozni a kíméletlen döntést. 

A Forma-1 2026-os szezonja július 17-19. között folytatódik a Belga Nagydíjjal.

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