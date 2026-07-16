Míg a hét elején még mindhárom versenynapra esőt valószínűsítettek a Forma-1-es Belga Nagydíjra, addig jelenleg a szombati időmérő és a kísérőfutamok idejére gyakorlatilag nulla az eső esélye, a vasárnapi futamra pedig 28 százalékra mérséklődött a csapadék valószínűsége.

Tavaly a McLaren kettős győzelmével zárult a Forma-1-es Belga Nagydíj

Fotó: Andrea Diodato/NurPhoto via AFP

A pénteki szabadedzéseket ugyanakkor továbbra is befolyásolhatja egy, az Atlanti-óceán felől érkező csapadékrendszer, amely Belgiumot is eléri.

​Mégsem lesz esőkáosz a Forma-1-es Belga Nagydíjon?

Az előrejelzések szerint ezt követően egy Skandinávia térségében kialakuló alacsony nyomású rendszer kapcsolódik össze a frontrendszerrel, ám a fő csapadékzóna várhatóan északabbra, Dánia és Németország fölött halad el. Spa környékén így legfeljebb elszórt záporok fordulhatnak elő a vasárnapi verseny idején.

A hétvége során 18–22 Celsius-fokos, többnyire felhős idő várható. A pályán mindhárom napon északnyugati szél fújhat, amely a Kemmel-egyenesben hátszelet, míg a Bus Stop sikán előtt ellenszelet biztosíthat, ami a köridőkre és az előzési lehetőségekre is hatással lehet.