A Forma-1-es Brit Nagydíj vasárnapi futamát Charles Leclerc nyerte, akinek ez volt az első sikere a 2026-os idényben. A monacói pilóta mögött George Russell végzett, a harmadik helyen pedig Leclerc csapattársa, Lewis Hamilton ért célba. A hétszeres világbajnok a futam közben már letöltött egy 5 másodperces időbüntetést kiugrásos rajt miatt, majd a leintés után még vizsgálták sárga zászlós incidens miatt, de ezért végül csak megrovást kapott, további időbüntetést nem.

Charles Leclerc nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíjat

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Büntetések a Forma-1-es Brit Nagydíj után

Hamilton tehát megtarthatta a dobogós helyezését, ám a Ferrari korábbi pilótája, a Williamsnél versenyző Carlos Sainz furcsa büntetést kapott. A spanyol a biztonsági autós fázis alatt hibázott – az indoklás szerint szabálytalanul előzte meg a Safety Cart –, ami miatt a leintés után megváltozott a helyezése.

Sainzcot a sportfelügyelők egy kör levonással büntették, melynek következtében elvesztette a tizenkettedik helyét, így végül a tizenhetedik pozícióba csúszott vissza

a hivatalos végeredményben.

Kimi Antonellit is megbüntették

A vb-pontverseny éllovasa, Kimi Antonelli a győzelemért harcolt a Brit Nagydíjon, ám a technikai problémák után 5 másodperces időbüntetést kapott pályaelhagyás miatt. A sportfelügyelők döntését David Coulthard és Jolyon Palmer is élesen kritizálták, szerintük a szabályokat rugalmasabban kellene kezelni, ha egy versenyző sérült autóval küzd. „A pályaelhagyásért járó büntetésnek akkor van értelme, ha valaki előnyt szerez vele.

Kimi nyilvánvalóan nem jutott előnyhöz, sőt rengeteg időt veszített, szóval ideje lenne józan ésszel alkalmazni ezeket a szabályokat”

– dühöngött Coulthard.

Lance Stroll szintén 5 másodperces időbüntetést kapott pályaelhagyásért, de ez nem változtatott a végső helyezésén.

A Forma-1 2026-os szezonja július 17-19. között folytatódik a Belga Nagydíjjal.