A Forma-1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A hétszeres világbajnok aztán a sprintkvalifikáción is remek időt futott, így első helyről rajtolhatott a szombati „miniversenyen”.

Lewis Hamilton a Forma-1-es Brit Nagydíj első napján, pénteken remekelt Silverstone-ban

Fotó: PAUL FOSTER / NurPhoto

A Forma-1-es Brit Nagydíj sprintfutamát Kimi Antonelli nyerte

A 17 körös futam rajtját jól kapta el Hamilton, akinek keményen kellett védekeznie az őt támadó Kimi Antonellivel szemben. A McLarenek hatalmasat jöttek a rajtnál, de gyorsan vissza is estek, Max Verstappen pedig George Russell megelőzése után Lando Norrist támadta meg.

Az első két helyen gyakorlatilag külön ligában versenyzett egymással küzdve a Ferrari sztárja és a Mercedes szupertehetsége,

Antonelli folyamatosan kereste azt, miként előzheti meg Hamiltont.

Lots of chopping and changing in the early laps behind the race leader Hamilton



Here's Russell getting past Piastri 👀#F1Sprint #BritishGP | LAP 3/17 pic.twitter.com/u0A6XMjXgP — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

A 9. körben a vb-pontversenyt vezető ifjú olasz meg tudta előzni brit riválisát, innentől kezdve az volt a kérdés, vajon a 41 éves sztár képes lesz-e visszavenni az első pozíciót. Kettejük között idővel nőtt az előny Antonelli javára, a futam végéhez közeledve úgy tűnt, Hamiltonnak be kell érnie a második hellyel.

A Mercedes 19 éves titánja végül több mint 2 másodpercet vert a hétszeres világbajnokra,

ezzel pályafutása első sprintfutamát nyerte, valamint növelte előnyét az összetettben. Antonelli és Hamilton mögött Norris zárt a harmadik helyen, őket Russell, Leclerc és Verstappen követte a legjobb hatban.

A Forma-1-es Brit Nagydíj szombaton 17 órától folytatódik az időmérővel, a főesemény pedig vasárnap 16 órakor veszi kezdetét.