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Az F1-es Brit Nagydíj szombati sprintfutama a Ferrari és a Mercedes pilótáinak csatáját hozta. Az élről rajtoló Lewis Hamilton végig hatalmasat küzdött a Forma-1-es pontversenyt vezető Kimi Antonellivel, aki féltávnál megelőzte riválisát, és végül nem adta ki a kezéből a győzelmet.

A Forma-1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A hétszeres világbajnok aztán a sprintkvalifikáción is remek időt futott, így első helyről rajtolhatott a szombati „miniversenyen”.

Lewis Hamilton a Forma-1-es Brit Nagydíj első napján, pénteken remekelt Silverstone-ban
Lewis Hamilton a Forma-1-es Brit Nagydíj első napján, pénteken remekelt Silverstone-ban
Fotó: PAUL FOSTER / NurPhoto

A Forma-1-es Brit Nagydíj sprintfutamát Kimi Antonelli nyerte

A 17 körös futam rajtját jól kapta el Hamilton, akinek keményen kellett védekeznie az őt támadó Kimi Antonellivel szemben. A McLarenek hatalmasat jöttek a rajtnál, de gyorsan vissza is estek, Max Verstappen pedig George Russell megelőzése után Lando Norrist támadta meg. 

Az első két helyen gyakorlatilag külön ligában versenyzett egymással küzdve a Ferrari sztárja és a Mercedes szupertehetsége, 

Antonelli folyamatosan kereste azt, miként előzheti meg Hamiltont.

A 9. körben a vb-pontversenyt vezető ifjú olasz meg tudta előzni brit riválisát, innentől kezdve az volt a kérdés, vajon a 41 éves sztár képes lesz-e visszavenni az első pozíciót. Kettejük között idővel nőtt az előny Antonelli javára, a futam végéhez közeledve úgy tűnt, Hamiltonnak be kell érnie a második hellyel. 

A Mercedes 19 éves titánja végül több mint 2 másodpercet vert a hétszeres világbajnokra, 

ezzel pályafutása első sprintfutamát nyerte, valamint növelte előnyét az összetettben. Antonelli és Hamilton mögött Norris zárt a harmadik helyen, őket Russell, Leclerc és Verstappen követte a legjobb hatban.

A Forma-1-es Brit Nagydíj szombaton 17 órától folytatódik az időmérővel, a főesemény pedig vasárnap 16 órakor veszi kezdetét.

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